好家在台中 家庭教育中心 給你幸福

台中市家庭教育中心推動各項家庭教育工作，透過電話諮詢服務及講座讀書會、親子活動等方式進行婚姻、親職、性別、情緒等教育，帶領民眾認識家庭、珍愛家人，進而建立幸福家庭，成為社會的後盾。

陪伴、諮詢 協助家庭良好溝通

家庭教育中心主任巫春慧表示，台中市推動家庭教育活動，以「好家在台中，挺你幸福進行中」為目標，透過各式親子及家庭教育推廣活動，幫助民眾與家人培養好的互動和溝通方式，打造幸福家庭。

台中市家庭教育中心的志工，依其專業分別協助家庭教育諮詢電話服務及家庭教育推展工作，支持與陪伴有需要的民眾。教育局指出，去年家庭教育中心志工隊在全市圖書館、社區關懷據點、民間長照機構及親子友善商場協助推展各項活動場次數共125場，受益人次約5,300人。

推動親子共讀 首度與市圖合作

為推動親子共讀及家庭教育，台中市家庭教育中心今年首度與市立圖書館合作，在沙鹿深波圖書館二樓成立「家庭教育圖書角」，每季上架親子、婚姻、伴侶及家人關係等優質好書，民眾透過共讀學習，增進親子及家人關係。

另外，台中市家庭教育中心自109年起開放台中市高中以下學校申請「台中市家庭教育個別服務計畫」，透過與各校輔導室合作，為台中市有特殊需要、教養困難、情緒支持的家長或家庭，擬定專屬的家庭教育個別服務計畫，提供家長教養諮詢、個別或團體諮商、親子會談等，強化家長的教養力，開辦後申請案量逐年提升。

教育局表示，家庭教育中心活動推廣志工現正召募中，歡迎洽詢04-22124885分機204黃小姐，未來也將持續辦理各項志工增能、培訓等活動，擴大家庭教育推廣工作，以更全面、多元、專業的服務知能推動家庭教育。

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