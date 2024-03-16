市政路延伸 可望紓解台灣大道交通

市政路是台中市區東西向交通動脈，市府推動市政路延伸工程，第1標2022年9月已動工，第2標今年1月底動工，預計2026年底完工市政路延伸段。

市長盧秀燕表示，市政路從環中路延伸到工業區，可望助紓解台灣大道壅塞車潮，且鄰近工業區、精密園區、中科及水湳經貿園區等4大園區，有助帶動大台中地區經貿發展，更重要的是，中捷藍線已核定，施工期間勢必衝擊台灣大道交通，同為東西向的市政路延伸將為疏解車流的重要替代道路，非做不可。

盧市長指出，市政路延伸過去20年未開發，且地主眾多，要花時間整合意見，加上此工程跨越筏子溪、國道、高鐵，施工難度高，但盧市長重視台中發展、民眾需求，市府排除萬難，第1標與第2標分別已於2022年9月及今年1月底動工。

建設局長陳大田表示，第2標工程將與東大溪共線改建，施工期間除要減少生態衝擊，亦需維持國道、高鐵暢行，將採國內規模最大管冪工程，穿越高架橋墩。工程跨越筏子溪段採大跨度景觀橋梁，為國內最寬橋面脊背橋，以鷺鷥意象為設計，象徵長壽、幸福，也寓意進取與飛躍。

更多新聞請見《臺中新聞》

臺中市政府新聞局廣告