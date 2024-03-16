快訊

游否希被控一番賞詐騙孫生嗆「噁心」 店家喊冤稱已報警

台中人的驕傲！「東泉」蘇丹紅0檢出報告曝光 業者揭公告理由

全英羽賽／超暖瞬間！何冰嬌倒地謝謝小戴攙扶 官方：最棒的時刻

市政路延伸 可望紓解台灣大道交通

聯合新聞網／ 臺中新聞

市政路是台中市區東西向交通動脈，市府推動市政路延伸工程，第1標2022年9月已動工，第2標今年1月底動工，預計2026年底完工市政路延伸段。

市長盧秀燕表示，市政路從環中路延伸到工業區，可望助紓解台灣大道壅塞車潮，且鄰近工業區、精密園區、中科及水湳經貿園區等4大園區，有助帶動大台中地區經貿發展，更重要的是，中捷藍線已核定，施工期間勢必衝擊台灣大道交通，同為東西向的市政路延伸將為疏解車流的重要替代道路，非做不可。

盧市長指出，市政路延伸過去20年未開發，且地主眾多，要花時間整合意見，加上此工程跨越筏子溪、國道、高鐵，施工難度高，但盧市長重視台中發展、民眾需求，市府排除萬難，第1標與第2標分別已於2022年9月及今年1月底動工。

建設局長陳大田表示，第2標工程將與東大溪共線改建，施工期間除要減少生態衝擊，亦需維持國道、高鐵暢行，將採國內規模最大管冪工程，穿越高架橋墩。工程跨越筏子溪段採大跨度景觀橋梁，為國內最寬橋面脊背橋，以鷺鷥意象為設計，象徵長壽、幸福，也寓意進取與飛躍。

更多新聞請見《臺中新聞》

臺中市政府新聞局廣告

相關新聞

打造友善行人環境 提升通學步道安全

台中市府逐年增加經費打造友善行人環境，今年投入13億元改善行人交通設施。市長盧秀燕表示，過去都是車輛優先、行人其次，現在國民觀念逐漸改變，市府每年提高經費優化人行道及友善行人空間，盼提升行人安全，優化交通秩序。

市政路延伸 可望紓解台灣大道交通

政路是台中市區東西向交通動脈，市府推動市政路延伸工程，第1標2022年9月已動工，第2標今年1月底動工，預計2026年底完工市政路延伸段。

中捷路網 串起中彰投生活圈

台中市整體捷運願景藍圖，一共有7條路線，近期目標為完成捷運綠線（含延伸)、捷運藍線（含延伸）、機場捷運（橘線）所構成的路網，而後推動屯區捷運環狀線（紫線），與捷運綠線及藍線串聯成環形路網。

台中巨蛋 動工！中台灣最大室內賽事、展演場所

台中巨蛋去年11月終於由麗明建設得標，隨後與市府正式簽約，也於今年3月11日舉行開工典禮動工，預計2030年完工。

好家在台中 家庭教育中心 給你幸福

台中市家庭教育中心推動各項家庭教育工作，透過電話諮詢服務及講座讀書會、親子活動等方式進行婚姻、親職、性別、情緒等教育，帶領民眾認識家庭、珍愛家人，進而建立幸福家庭，成為社會的後盾。

公托倍倍增 區區親子館 西屯公托、親子館開幕

台中市西屯親子館暨公設民營西屯何安托嬰中心開幕，成為西屯第1間親子館與第3處公托。台中市府積極推動「公托倍倍增」和「區區親子館」計畫，未來也將持續朝目標邁進，繼續努力打造幸福台中，讓家長有感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。