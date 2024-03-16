中捷路網 串起中彰投生活圈

台中市整體捷運願景藍圖，一共有7條路線，近期目標為完成捷運綠線（含延伸)、捷運藍線（含延伸）、機場捷運（橘線）所構成的路網，而後推動屯區捷運環狀線（紫線），與捷運綠線及藍線串聯成環形路網。

藍線 沿台灣大道而建

台中捷運藍線路線全長約24.8公里，西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至新建國市場，沿途經過各大醫院、學校、觀光景點、政經中心，並與捷運綠線交會形成十字路網，全線規劃20座車站，與1座機廠。

行政院1月29日核定捷運藍線綜合規劃報告書，表示捷運藍線進入工程招標階段，市府立刻依建議修正綜合規劃報告書及基本設計報告內容，並同步辦理都市計畫變更及用地取得作業，行政院完成基本設計審議後，即可展開細部設計作業，以期盡早開工。未來藍線將規劃延伸至太平區，與屯區捷運環狀線交會。

綠線延伸 全線高架軌道捷運

綠線延伸線分為延伸大坑及彰化，全線採高架軌道布設。「大坑延伸段」以捷運綠線舊社站為起點，向東延伸至大坑經補庫地區，路線長2.49公里並增設2站。

「彰化延伸段」路線長6.59公里，以捷運綠線高鐵台中站為起點，往烏日高鐵特定區及彰化市延伸，與彰化鐵路高架化新設的金馬站銜接，將增設5站，促成中彰30分鐘生活圈。

橘線 機場直通市中心

捷運橘線規劃起點為台中國際機場，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點在霧峰立法院民主議政園區附近，路線全長29.23公里，共有26座車站，高架車站15座、地下車站11座。可行性研究目前正在交通部審議，另未來可配合南投縣政府刻正規劃之整體捷運路網，研議相關銜接方案，串聯軌道運輸服務。

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