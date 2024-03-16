打造友善行人環境 提升通學步道安全

台中市府逐年增加經費打造友善行人環境，今年投入13億元改善行人交通設施。市長盧秀燕表示，過去都是車輛優先、行人其次，現在國民觀念逐漸改變，市府每年提高經費優化人行道及友善行人空間，盼提升行人安全，優化交通秩序。

盧市長表示，市府多年前已注意到「行人安全議題」，每年提高經費優化人行道及友善行人空間。建設局近年改善人行道環境，已累計全長98公里，其中通學步道累計改善118處，全長32公里，提升學童通行的安全。

以清水區忠孝路為例，該路車流量日益提升，又為清水國中居民及師生主要通行道路，建設局今年1月繪設「標線型人行道」並於忠孝路主線途經各路口增設「綠色斑馬線」，可有效提高識別度及警覺性，透過顯眼的綠色鋪面，可提醒駕駛注意學童及行人，改善住宅區或通學巷道的交通環境。

另外，龍井區龍山國小校門口旁龍山街，因原繪設標線型人行道範圍不足，導致學校師生及周遭居民須行走在道路上，與汽機車爭道險象環生，經市府建設局多次與學校及地方溝通協調達成共識，去年12月完成繪設總長約70公尺「標線型人行道」，並增設「綠色斑馬線」，打造校園周邊友善安全的通學路徑。

建設局長陳大田表示，台中市是全國人口第2大城市，國際化城市就要有國際化的思維，市府將人行道改善列為施政重點，去年年底更榮獲內政部國土管理署「2023馬路好行計畫」9座獎項佳績，友善人本環境成果受肯定，今年建設團隊也會繼續努力打造優質的行人空間。

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