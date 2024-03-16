台中巨蛋 動工！中台灣最大室內賽事、展演場所

台中巨蛋去年11月終於由麗明建設得標，隨後與市府正式簽約，也於今年3月11日舉行開工典禮動工，預計2030年完工。

台中巨蛋位於北屯區14期重劃區，占地6.9公頃，由日本建築師隈研吾設計，打造圓形場館建築，外型以大甲藺草編織為靈感，融入在地特色，主場館可容納1萬5,500人，還有5,000人副場館，園區旁還有學校預定地，完工後可舉行網球、拳擊、籃球等運動賽事；同時採用先進的聲學設計，預期成為國內殘響控制極佳的展演場館，將成為中台灣最大的室內體育賽事與藝文展演場所。

巨蛋招標歷經疫情、國際供應鏈斷鏈、工料雙漲等，終於正式發包簽約，完工後與鄰近的洲際棒球場，可串聯成體育、文藝城市軸線，將帶動周邊繁榮。台中在地的麗明營造曾建造擁有「美聲涵洞」設計的台中國家歌劇院，這次負責台中巨蛋工程，董事長吳春山說，台中已是全台第2大城，基於使命感，經評估再次打造台中地標。

建設局長陳大田說，台中巨蛋導入聲學設計，將室內空間的回音殘響控制在2秒以下，因挑高、空曠的空間聲音易反射產生回音，若「殘響」過長，會同時聽到現場聲音與回音，導致聲音模糊不清，未來不僅可辦體育賽事，也可舉行藝文展演，增加大型演唱會在台中舉辦的機會，打造台中成為盛典城市。

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