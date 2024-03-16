台中捷運藍綠線進度大突破 藍線啟動工程規劃 綠線延伸未來大坑通彰化

備受關注的台中捷運藍線工程，行政院終於在今年1月29日核定綜合規劃報告，等於進入實質工程規劃階段，動工後預定10年完工。市長盧秀燕表示，盼捷運藍線在她任內開工。

藍線沿全市交通最繁忙的台灣大道而建，連接台中港與東區，並與捷運綠線市政府站形成十字軸線的捷運路網，能帶動大台中地區整體均衡發展。

交通局長葉昭甫說，市府在綜合規劃審查期間，團隊同步進行基本設計，配合行政院、交通部提出的建議調整，再提報行政院公共工程委員會審議，隨即展開後續細部設計及施工。

藍線動工 形成十字捷運網

台中捷運藍線與綠線將形成台中最重要的十字軸線捷運路網，並與台鐵山線、海線車站交會，主線全長24.8公里，整體路線從台中港一路到台中火車站區、干城轉運站。

市府表示，從台中港到龍井機廠屬高架段，龍井機廠往台中車站為地下段，藍線與綠線在市政府站交會，預估總經費1615.14億元，中央補助675.59億元，地方負擔939.55億元，包含用地拆遷費135.41億元。

串連中彰生活圈 加速都市發展

此外台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究，行政院亦於1月31日核定，市府著手啟動綜合規劃。捷運綠線延伸線分2個路段：往北延伸從捷運綠線舊社站到大坑，長2.49公里，設置2座車站；往南延伸到彰化段，從捷運綠線高鐵台中站，跨越烏溪進彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，長6.59公里，5座車站，其中位在彰化區域的有3站，預計彰東都市計畫核定後提報行政院審議。

市長有話說

今年開春，台中捷運好事成雙，「捷運藍線綜合規劃案」以及「捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究」終於獲得行政院核定，其中捷運藍線沿台灣大道而行，在文心路口與捷運綠線交會，形成十字路網，這對台中的交通運輸功能、經濟與觀光發展都有重大影響，秀燕期盼藍線能在任內開工，讓市民朋友儘早享受捷運路網帶來的便利。此外，眾所期待的台中巨蛋，終於在3月11日正式動工，將成為中台灣最大的室內體育館及演唱會場地，未來重要體育賽事以及大型演唱會，更有機會在台中舉辦。在市府同仁的努力下，重大建設不斷推進，台中更具備國際都會的格局，成為市民的驕傲！

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