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台中挺演藝團隊 文化部考評特優

聯合新聞網／ 臺中新聞
九天民俗技藝團演出炫音鼓舞祭劇照。圖／九天民俗技藝團提供
九天民俗技藝團演出炫音鼓舞祭劇照。圖／九天民俗技藝團提供

近年疫情肆虐，影響演藝團隊演出，衝擊生計。台中市政府推動扶植傑出團隊計畫，除提升獎勵、補助傑出演藝團隊、公演計畫，也舉辦人才培育課程及輔導訪視評鑑，更媒合演藝團隊於媽祖國際觀光文化節、兒童藝術節、傳統藝術巡演、大台中表演藝術場館升級徵件演出等節慶活動表演，111年度榮獲文化部考評「特優」最高殊榮，也為市民帶來更豐富的藝文饗宴。

文化局表示，自民國87年起便與中央共同推動「台中市傑出演藝團隊」政策，協助許多優質演藝團隊持續深耕在地多年。近年受疫情影響不少演藝團隊生計，為減輕疫情衝擊，109年、110年辦理藝文創作及演出紓困徵件計畫，鼓勵表演藝術人才持續創作。

去年更進一步推出「大台中表演藝術場館升級-演出徵件計畫」，希望透過藝文振興，陪伴團隊共度疫情難關，展現豐沛的藝術能量。

此外，文化局特別串聯演藝團隊線上資源，架設更新「台中市立案演藝團體網站」(https://performingarts.taichung.gov.tw/) ，今年首度將「台中市傑出演藝團隊徵選與獎勵計畫」優化，調整為線上申請作業，讓流程更加便利，民眾也可至網站查詢團隊及表演資訊。

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