九成以上台中取景 《本日公休》拍出在地的動人故事

獲台中市政府新聞局補助、台中市影視發展基金會協拍的暖心電影《本日公休》已於全台上映，全劇包含主場景在內，有高達九成以上是取景台中拍攝，日前更入選大阪亞洲電影節競賽片，揚威海外。台中市影視發展基金會3月5日舉辦台中特映會，邀請導演傅天余及金馬影后陸小芬、演員方志友等人參加，新聞局長鄭照新到場表示，《本日公休》不僅拍出台中最在地的動人故事，更道出台灣人成長的共同記憶，台中美食美景貫穿其中，歡迎市民朋友進戲院觀賞。

《本日公休》講述一段家庭理髮院老闆娘阿蕊（陸小芬飾）和老客人之間的動人情誼。阿蕊在台中老城區經營一間40年的男士家庭理髮院，有天接到一通老客人的電話，讓程中，阿蕊流露傳統女性的獨立性格以及堅持於工作的職人精神……。

鄭局長表示，《本日公休》劇本靈感取材自導演傅天余的家庭故事，從發想到籌備拍攝歷經3年時間，片中經營家庭理髮超過40年的女主角「阿蕊」，角色原型便是導演的母親，而傅導演本身就是台中人，劇中主場景理髮廳便選定導演台中東區老家拍攝，全片描繪許多一輩子認真工作的常民樣貌，訴說著情感豐厚的動人故事。

至於息影多年的金馬與亞太影展影后陸小芬，在淡出螢光幕20年後，這次復出就選擇在台中拍片，也讓影迷朋友親睹小芬姐在電影中化身暖心理髮阿姨，所展現專屬台式歐巴桑的影像熱情與渲染力。

「要拍片來台中就對了！」鄭局長表示，台中市持續推動影視產業發展，不論是影視補助、產學合作及人才培育，或是透過協拍單一窗口，提供劇組專業服務與諮詢。

傅導演表示，從小在家庭理髮環境裡，看到很美好的老派人情，非常想要透過電影分享，這次回台中家鄉拍攝《本日公休》，是個珍貴且美好的經驗，期望電影帶給大家共鳴，也特別謝謝市府、新聞局及協拍團隊協助，讓自己在無後顧之憂下可以專心拍片。

新聞局說明，電影《本日公休》已於3月3日全台上映，希望市民朋友把握上映期間，不要錯過這部今年春天最暖心的電影。

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