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台中市生育津貼多1倍 育兒津貼增加

聯合新聞網／ 臺中新聞
公設民營北屯平德托嬰中心
公設民營北屯平德托嬰中心

台中市體貼家長養兒育女的辛勞，盧市長去年起把10年未調整的生育津貼，一口氣加碼一倍，每胎補助2萬；今年起，包括育兒津貼及托育補助，取消所得稅稅率20％的排富限制。

中市府結合中央，從出生照顧到學齡前，「增加托育補助」、「提高育兒津貼」、「就學費用再降低」，組合成「平價生養」大禮包，讓爸媽超有感。

幼兒送托公設民營托嬰中心 / 社區公共托育家園，補助金額從每月4,000元加碼到5,500元，而台中公托每月費用7,000元，換算下來家長每月只要負擔1,500元，公托收費是全國最低。

註：公托包含公設民營托嬰中心及社區公共托育家園，親子館包含親子館與托育資源中心、公幼包含公立幼兒園與非營利幼兒園。
註：公托包含公設民營托嬰中心及社區公共托育家園，親子館包含親子館與托育資源中心、公幼包含公立幼兒園與非營利幼兒園。

育兒津貼從原本的第一胎每月3,500元提升至5,000元，取消排富門檻，全市共9萬人可申領。此外，5歲至入國民小學前就學補助，原只補助念幼兒園的幼生，現擴及沒就學的孩童，符合條件的家庭，可向幼兒戶籍所在地的區公所申請。

社會局指出，市府體貼新手爸媽，可申請一年6次免費到宅「育兒指導」，提供照顧諮詢，包括嬰兒洗澡、副食品製作，還有如何與嬰兒溝通，減輕初照顧嬰幼兒的挫折和壓力。

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