台中市全國首創兒童運動中心 親子同樂

台中市積極推動「酷運動、酷城市」帶動全民運動風氣，推動全齡友善運動環境。為提升兒童運動參與，全國首創「國民暨兒童運動中心」，並盤點空間建置「專屬」兒童的運動中心，因應幼兒與學童的身體發展，給予相應運動指導，也鼓勵全家人一起前往運動中心，養成每週運動至少3次，每次達30分鐘以上的良好習慣。

運動局長李昱叡表示，盧市長上任後已啟用長春、大里、潭子3座國民暨兒童運動中心，以及沙鹿、北屯東峰、西屯西大墩3座兒童運動中心，為兒童規劃專屬運動空間及課程，項目豐富多元，深受在地居民喜愛。其中潭子國兒運更首創「兒童體育學院」，區分球類、陸上、水上3大主題，開設多項熱門運動訓練課程，使運動向下扎根。

李局長指出，除大型的國兒運中心，市府也積極盤點既有空間進行改造活化，提供兒童更多優質運動環境與設施，以設置於東峰市場二樓的北屯東峰兒童運動中心為例，館內提供攀岩、直排輪、匹克球、迷你運動、體操等多元運動選擇；沙鹿兒童運動中心則兼具體適能空間，彈性運用開設親子課程，營造親子同樂的優質場所。

運動局表示，朝馬、北區、南屯、港區等既有國民運動中心也與市府攜手合作，加入推展兒童運動的行列，聘請專業兒童運動教練、彈性運用場地設施開設兒運課程及舉辦親子相關活動。此外，豐原、北屯、太平及清水等4座國民暨兒童運動中心正興建中，未來台中將有更多為兒童打造的運動場地。

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