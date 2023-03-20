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Let’s 逗陣養小孩

聯合新聞網／ 臺中新聞
111年11月啟用的公設民營北屯平德托嬰中心， 可收托70名孩子，為台中市最大的公托。
111年11月啟用的公設民營北屯平德托嬰中心， 可收托70名孩子，為台中市最大的公托。

提供更完善育兒環境，除了擴大津貼補助外，更重要是，

市府持續「公托公幼倍增」政策，逐步完成「區區親子館」目標；

市府更首創全國設立國民暨兒童運動中心。

打造幸福生養的城市。

公托公幼再倍增 親子館以每區設立為目標

台中市「公托公幼倍增」是台中市長盧秀燕重要政策，107年市長上任之初，全市僅有5家公托，推動至今全市已達34家公托。社會局指出，未來將持續設置，目標是達到60家公托。

公幼部分，「公幼倍增」政策第一任任期達成率達119%，至111學年度已增加214班。幼兒園收3歲以上的幼兒，但2至3歲幼兒「幼幼專班」供不應求，107年「幼幼專班」僅6班收72人，111學年度上學期，增加到79班，可招收1,189名2至3歲幼兒。

北屯廍子子非營利幼兒園
北屯廍子子非營利幼兒園

此外，台中市各地設有親子館（大親子館）以及托育資源中心（小親子館），總計全市共22處提供免費親子活動、課程和遊戲區、教玩具和圖書借閱等服務，0到6歲的孩子，由照顧者預約即可入館。有故事繪本、DIY手作、大肢體動作等課程，不必苦惱該去哪遛小孩。未來將持續藉由「親子館+托育資源中心據點」(大小親子館)雙軌設置方式，預計於115年前布建30處（29區）大小親子館，逐步達成區區親子館之目標。

北區親子館
北區親子館

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