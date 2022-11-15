建功1號好宅 育兒租金補貼 開放申請

台中市長盧秀燕表示，為落實居住正義，市府一方面引進民間資源回饋興建社會住宅，另一方面囤房稅徵收費用將專款專用，全面補助青年、社會弱勢租金或購屋補貼，於11月加碼推出「育兒租金補貼」，希望大家在台中安心居住。

台中首座利用都市計畫多元興辦方式引進民間資源回饋的社宅「建功1號好宅」即日起至11月22日受理申請，最快明年3月可入住。台中市住宅處表示，「建功1號好宅」位於南屯區春安路、春安三街交叉口，全棟規劃2房型（22至24坪）52戶、3房型（31坪）26戶，每戶均配備包括冷氣、廚具等傢俱家電，並設有托嬰中心。更多資訊與申請方式，請至「台中好宅17租」網站查詢。

此外，針對家中育有0至12歲小朋友的年輕家庭，且正在租屋，只要符合補助條件的市民，市府加碼推出「台中市育兒租金補貼」，育有1名補助4千元、2名補助8千元、3名以上補助1萬2,000元，即日起至11月30日開放申請，採紙本方式申請。詳細申請資訊，請至住宅發展工程處網站查詢。

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