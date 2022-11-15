台中太平馬卡龍公園 10月29日啟用

台中市政府積極爭取將太平區垃圾掩埋場，重新打造成色彩繽紛的「馬卡龍公園」，面積3.15公頃，工程總經費9,200萬元，於10月29日開幕。

「顏色最繽紛！」盧市長於開幕典禮提及，有別於大多數公園以地名命名，市府決定大膽以馬卡龍甜點為此公園命名，象徵這是一座色彩繽紛、充滿童趣的公園；此外，這也是一座與各年齡層和毛小孩都共融的公園，更是一座環保公園，籃球場是利用2018花博棚架鋼管，經除鏽烤漆後，再生為圍籬支柱，並以馬卡龍色系搭配不規則曲線，讓民眾打球時有不同的運動體驗。

盧市長介紹，馬卡龍公園最吸睛的是如漂浮於空中的遊戲塔，市府利用地形起伏，設置高度達11公尺的溜滑梯，為全國公園最高，遊戲塔內也設置多種挑戰攀爬設施，各項遊戲設施皆符合兒童遊戲場CNS國家標準。

建設局補充，這座溜滑梯安全設施經特別考量，有滑道檢測、分齡措施、燈號管制，開放初期有志工引導，在安全上做到最佳，讓民眾放心。遊戲塔開放時間為上午8時至晚上8時，民眾可於開放時間來體驗全國公園最高溜滑梯，並請遵守現場人員引導與安全措施，維護安全。

更多新聞請見《臺中新聞》

臺中市政府新聞局廣告