臺中市等17年 市政路延伸工程動工

「市政路是重要的幹道，其延伸工程台中市等了近20年。」台中市長盧秀燕提到，市政路延伸工程是台中市民最期盼的一條路，因其坐落黃金地段內，徵收地段費用特別高，共需與400名地主溝通，非常不容易，但有向市民承諾，有決心，一定要說到做到。

台中市政路延伸工程推動17年，第1標工程（工業區一路至安和路段）9月底開工，全長約750公尺、路寬60公尺，斥資22.7億元，預計2024年底完工。盧市長表示，市政路是台中重要幹道，全工程打通全線2公里，斥資約70億元，可解決台中工業區周遭道路壅塞問題，紓困台灣大道、朝馬路車潮。

建設局指出，經與土地所有權人溝通協調下，2020年取得第1標用地，今年5月經行政院公共工程委員會核定設計，8月發包決標，9月第1標（工業區一路至安和路）動工，全長約750公尺，都市計畫寬60公尺，總經費約22億7,000萬元（含工程費約7億8,800萬元，用地費約14億8,200萬元）。

建設局表示，第1標預計2024年底完工，屆時可將車流分至安和路、往南屯交流道，紓解部份交通車流。第2標工程（安和路至環中路）用地取得已達88%，預計2025年全線完工，紓解東西向台灣大道、朝馬路、五權西路及向上路的車潮，改善台中工業區、精密機械園區、中科園區，往來市區東西向道路交通壅塞問題，帶動台中經濟產業蓬勃發展。

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