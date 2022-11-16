臺中購物節 拼登錄金額 衝破300億

台中購物節已經登場，持續到12月24日，總獎金超過3億元，最大獎是麗寶集團精品好宅。市長盧秀燕強調，今年消費登錄金額目標要衝破300億元，提升買氣，活絡台中經濟。

「把台中打造成1 座S h o p p i n gmall！」經發局長張峯源表示，台中購物節2019年開辦，每年登錄金額創新高，去年已突破291億元，要讓全國民眾到台中消費，創造更高的登錄金額。

今年各商圈、企業熱烈響應購物節，盧市長說，購物節拚台中經濟，中獎名額共10萬個，比去年多4萬個機會；活動連續2個月天天抽現金3千元，週週抽10萬元、智慧電車與酷跑機，月月抽100萬元，壓軸大獎是精品好宅1戶。

為了讓購物節的效益擴大照顧庶民經濟，今年推出「收據專屬抽」，民眾到未開立統一發票的攤商消費，可索取收據參加抽獎，除有專屬現金抽獎，還可以抽專屬的壓軸大獎百萬油電車1台；有鑑於疫情對餐飲、旅宿業者造成衝擊，今年購物節也針對美食(餐飲)、旅宿業，消費登錄後，同樣有專屬的現金、汽車抽獎。

今年購物節延續去年「區域消費專屬抽」，鼓勵民眾到本市大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰、龍井等10區消費，天天再抽100名現金3千元；還有針對社福採購、庇護工場、視障按摩據點的「公益專屬壓軸抽」，消費做公益，提供5名現金5萬元與50名現金3千元獎項。

更多新聞請見《臺中新聞》

臺中市政府新聞局廣告