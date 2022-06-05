台南南光高中適性多元開新局 才能卓越綻光彩

由台糖創辦的南光高中迄今已75年，因應108課綱多元課程，學生參與全國及區域性各學科競賽皆表現卓越，豐富學習歷程，為五育均衡，培育人才的優質完全中學。

今年繁星推薦，南光高中60人上榜，成績斐然。

辦學成果屢獲教育部肯定

南光屢獲教育部肯定，除學校評鑑總成績獲最高等級優等、入選「特色領航」學校、獲頒「研究基地學校」，110年獲選教育部及高師大STEM+A數位跨域教育設立「行星基地」，及美國AIT學術交流傅爾布萊特英語辯論訓練學校。定期與澳洲及日本學校進行視訊主題研討交流。目前教育部核定設立「科學實驗班」、「雙語實驗班」，並成立「國際雙聯學制」，為學生提供多元課程選擇。

學校開拓多元特色課程及社團， 使學生在各領域展現才能：「世界劇場」為校訂必修特色課程，展現英文學習成果。「樂儀隊」常受邀校外參加重要慶典表演。「母親節音樂會」學生藉由各種樂器多樣表演，一展長才。「太鼓隊」110年傳統藝術比賽，勇奪特優，呈現太鼓震撼與肢體伸展張力。展現力與美的「健美社」是南光獨特亮點。

另外，「校園模擬法庭」學生化身檢察官、辯護人、律師與被告等角色，體現國民法官新制意涵。致力培育「田徑、籃球、排球」等校隊，鍛鍊選手韌性與毅力。

「模擬法庭」進南光，學子體驗國民法官檢辯攻防。

升學成果、競賽 佳績不斷

校方近年升學成果及各項競賽屢創佳績，2022台灣國際蘭展小型景觀設計競賽，勇奪全國第一；大學繁星推薦錄取總人數、醫牙學系及國立大學錄取人數，連續16年蟬聯南市私中第一；全國高中英語辯論南區線上賽榮獲第二名；南市大隊接力賽名列九年級組冠軍，代表南市參加全國賽。

校長洪丙丁表示，學校重視創意、優質、適性與國際接軌，培養學生多元興趣成全方位人才，為未來做好準備，是南光辦學宗旨。

南光高中社團成果，學生們展現才華。

南光高中

台南市新營區中興路62號(06)6335408#111

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