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手作料理日常／老少閒宜的雞蛋料理「基礎馬鈴薯烘蛋」
圖、文/ Nini Tsai
太太冰箱一定都會備有雞蛋、洋蔥以及馬鈴薯，有這些材料可以做出很多不同的料理，今天要介紹的就是利用這三樣食材做出來的馬鈴薯烘蛋，馬鈴薯烘蛋基本的材料就是這三樣，可以再依照自己的喜好加入不同的蔬菜，像櫛瓜、甜椒等都可以放，甚至是肉類像火腿、鮭魚等也都非常適合！
我們家小朋友非常喜歡吃馬鈴薯烘蛋唷，而且可以添加許多切絲或切丁的蔬菜進去，讓小朋友多多攝取平時不愛的蔬菜，其中做的重點我覺得是橄欖油要盡量多放一點，將基礎的洋蔥炒香後，再放入馬鈴薯片利用油泡至有點半熟後再放入烤箱，雞蛋喜歡吃比較扎實一點的可以不用攪拌太久，喜歡吃澎澎的雞蛋就可以再打蛋時久一點，這樣烤起來會比較澎鬆唷！
材料：
雞蛋 三顆
馬鈴薯（小型） 一顆
洋蔥（小型） 一顆
橄欖油 一杯
鹽 適量
作法：
雞蛋打入碗中攪拌均勻。
馬鈴薯削皮後切薄片。
洋蔥切細絲。
鑄鐵鍋加熱，倒入橄欖油以及洋蔥，將洋蔥炒軟。
放入馬鈴薯一同煮，煮到洋蔥有點焦糖化即可，油量如果覺得不夠可以再加。
接著撒入一點鹽攪拌均勻，再倒入蛋液繼續煮三十秒後即可放入已預熱的烤箱。
烤箱設定180度C，十分鐘，時間到就可以出爐享用囉！
簡單的一道料理！熱熱吃好吃，冷冷吃也沒問題。
馬鈴薯切薄一點，剖面很美，吃起來也比較有層次！
有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。
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