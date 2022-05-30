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手作料理日常／夏天沁涼飲品必備冰塊「薄荷冰塊」

聯合新聞網／ 宅宅太太的日常

圖、文/ Nini Tsai

夏天快要到了，冷飲的季節也要來臨了，今天要跟大家介紹一個方便的薄荷冰塊，只要有開水跟新鮮薄荷就可以囉，薄荷是非常很好種植的香草植物，只要曬太陽定期澆水真的很難枯萎，像我是園藝殺手，但唯獨薄荷是在我家存活很久的植物。

將薄荷做成冰塊的好處是可以隨時使用充滿夏日風情的飲品，將薄荷葉摘下後稍微揉捏一下讓香味釋放放入冰塊盒，再注入開水就可以冰冷凍做成薄荷冰塊了，做好的冰塊可以搭配各種飲品飲用，像這次太太就示範直接加水成為薄荷水，淡淡的薄荷香可以隨時享用，一杯加入了檸檬片，檸檬加上薄荷的清香感也非常順口，還有濃縮咖啡加上薄荷冰塊還有開水就成為薄荷咖啡，三種簡單的口味可以帶給大家清涼的夏天唷。

材料：

薄荷葉 一株

開水 半杯

將新鮮的薄荷葉洗淨輕揉後放入冰塊盒，倒入開水放置冷凍，結凍後即可使用。

可以搭配各種水、水果、果汁、咖啡飲用。

讓薄荷的涼爽一起迎接夏天吧！

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。 

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