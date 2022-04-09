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週末上菜／好用的便當配菜　日式「筑前煮」替餐桌加菜

聯合新聞網 / 姊弟煮廚

筑前煮是九州北部地方（福岡縣、佐賀縣）代表性的鄉土料理，現在多用雞肉為主要食材，再加進蒟蒻、紅蘿蔔、牛蒡、筍片、豌豆等蔬菜共煮。

可以隨意替換食材，沒有特定框架限制的菜乃我們最喜歡做的菜，那便可以隨當下心情和口味任意變化。如果放肉，就是一鍋有菜又有肉的營養均衡; 如果想清爽一點，那就像這裡一樣，只放蒟蒻、和牛蒡紅蘿蔔兩種根莖蔬菜即成。

喔對了，就像很多日式料理一樣，做筑前煮也得加糖，但我們為了健康著想，省略了糖分。覺得蘿蔔和牛蒡慢煮出來的甜味其實已經足夠，況且味醂也能提供甜味。

一次可以煮多一些起來，晚餐舀幾勺能替餐桌加菜，更是便當盒裡一角很好的存在。


材料：

紅蘿蔔2根

牛蒡1/2根

蒟蒻500-600公克，如買的是大塊蒟蒻，用湯匙挖成小塊備用

昆布高湯300-400 c.c.

味醂3大匙

米酒1大匙

醬油3大匙或依喜好調整鹹度


作法：

1. 紅蘿蔔和牛蒡刷洗乾淨後切小塊，不削皮留住營養。牛蒡切塊後放入裝清水的碗裡浸泡備用，以防變色。

2. 蒟蒻放進炒鍋中乾炒，炒至水分完全蒸發，可以去除腥味，也會較好入味。

3. 接著倒進適量油，放進紅蘿蔔和牛蒡續炒，至微上色。

4. 倒入剩下的高湯和所有材料，可以蓋上鍋蓋，或用烘培紙蓋上用小火慢慢煨煮，煮到紅蘿蔔和牛蒡煮到筷子可以穿過的軟硬度即完成，約20-25分鐘。

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