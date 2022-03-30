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手作料理日常／微嗆感的涼拌小黃瓜「山葵涼拌黃瓜」

聯合新聞網 / 宅宅太太的日常

圖、文/ Nini Tsai

最近天氣還蠻熱的，在家常常做涼拌小菜，說到涼拌小菜，小黃瓜應該是最受歡迎的涼拌菜了吧，涼拌小黃瓜做起來容易，吃起來清爽又開胃，但是今天我們來一個不一樣的口味-山葵美乃滋，將山葵醬與美乃滋攪拌均勻做成山葵美乃滋，在美乃滋滑順的口味中帶點山葵嗆辣風味，口味相當好，非常適合悶熱的氣候，來點刺激味蕾的料理，喜歡小黃瓜爽脆的口感，可以省略加入鹽軟化的步驟哦。

除了山葵醬之外，使用芥末粉也很好吃，喜歡這種嗆辣口味的朋友都可以試試看！

材料：

小黃瓜 2條

山葵醬 1茶匙

美乃滋 1大匙

鹽 適量

香油 數滴

作法：

將小黃瓜洗淨後切薄片。

山葵醬與美乃滋攪拌均勻。

小黃瓜片放入保鮮盒中，放入少許的鹽攪拌使其軟化，倒出汁液。

接著放入醬料攪拌均勻，最後滴入香油再攪拌即可食用。

簡單幾個步驟就完成囉！

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。

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