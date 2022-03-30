聽新聞
test
0:00 / 0:00
手作料理日常／微嗆感的涼拌小黃瓜「山葵涼拌黃瓜」
圖、文/ Nini Tsai
最近天氣還蠻熱的，在家常常做涼拌小菜，說到涼拌小菜，小黃瓜應該是最受歡迎的涼拌菜了吧，涼拌小黃瓜做起來容易，吃起來清爽又開胃，但是今天我們來一個不一樣的口味-山葵美乃滋，將山葵醬與美乃滋攪拌均勻做成山葵美乃滋，在美乃滋滑順的口味中帶點山葵嗆辣風味，口味相當好，非常適合悶熱的氣候，來點刺激味蕾的料理，喜歡小黃瓜爽脆的口感，可以省略加入鹽軟化的步驟哦。
除了山葵醬之外，使用芥末粉也很好吃，喜歡這種嗆辣口味的朋友都可以試試看！
材料：
小黃瓜 2條
山葵醬 1茶匙
美乃滋 1大匙
鹽 適量
香油 數滴
作法：
將小黃瓜洗淨後切薄片。
山葵醬與美乃滋攪拌均勻。
小黃瓜片放入保鮮盒中，放入少許的鹽攪拌使其軟化，倒出汁液。
接著放入醬料攪拌均勻，最後滴入香油再攪拌即可食用。
簡單幾個步驟就完成囉！
有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言