手作料理日常／簡易雞蛋料理「酥皮烤蛋」　撫慰人心的美味早餐

圖、文/ Nini Tsai

早餐最常吃的就是雞蛋料理了，有時候搭配吐司吃膩，換個口味也很不錯，今天太太要介紹的就是酥皮烤蛋，作法跟吐司烤蛋很類似，只是換成酥皮，酥皮烤完又酥又香，冬天搭配濃湯一起吃也相當不錯唷！

酥皮烤蛋的材料也非常簡單，只有兩片酥皮、一顆雞蛋、鹽以及黑胡椒就可以料理，烤製的時間也很快， 放進烤箱烤的時候，去準備咖啡或飲料，準備好了也差不多可以出爐享用啦！

另外也可以做更豐富的口味，可以在蛋的上面加入甜椒或火腿等喜歡的食材一起烤，變化出不同口味。

材料：

酥皮 2片

雞蛋 1顆

海鹽 適量

黑胡椒 適量

作法：

將一片酥皮用杯子壓出圓形切痕，將裡面的酥皮取出。

一顆雞蛋打入碗中。

將一片完整的酥皮放在烤盤上，抹上蛋白，再放入中間挖洞的酥皮覆蓋好。

接著將蛋黃放在中間的凹槽處，撒上適量的海鹽跟黑胡椒。

烤箱預熱180度C，將酥皮放進去烤10-12分鐘即可。

（每台烤箱機型不同烤製時間會稍有差異）

簡單方便又好吃的酥皮烤蛋就完成囉！

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。

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