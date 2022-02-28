手作料理日常／簡易雞蛋料理「酥皮烤蛋」 撫慰人心的美味早餐
圖、文/ Nini Tsai
早餐最常吃的就是雞蛋料理了，有時候搭配吐司吃膩，換個口味也很不錯，今天太太要介紹的就是酥皮烤蛋，作法跟吐司烤蛋很類似，只是換成酥皮，酥皮烤完又酥又香，冬天搭配濃湯一起吃也相當不錯唷！
酥皮烤蛋的材料也非常簡單，只有兩片酥皮、一顆雞蛋、鹽以及黑胡椒就可以料理，烤製的時間也很快， 放進烤箱烤的時候，去準備咖啡或飲料，準備好了也差不多可以出爐享用啦！
另外也可以做更豐富的口味，可以在蛋的上面加入甜椒或火腿等喜歡的食材一起烤，變化出不同口味。
材料：
酥皮 2片
雞蛋 1顆
海鹽 適量
黑胡椒 適量
作法：
將一片酥皮用杯子壓出圓形切痕，將裡面的酥皮取出。
一顆雞蛋打入碗中。
將一片完整的酥皮放在烤盤上，抹上蛋白，再放入中間挖洞的酥皮覆蓋好。
接著將蛋黃放在中間的凹槽處，撒上適量的海鹽跟黑胡椒。
烤箱預熱180度C，將酥皮放進去烤10-12分鐘即可。
（每台烤箱機型不同烤製時間會稍有差異）
簡單方便又好吃的酥皮烤蛋就完成囉！
有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。
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