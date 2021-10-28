手作料理日常／清爽甘甜的「檸香蛤蜊」　開火6分鐘起鍋真簡單

圖、文/ Nini Tsai

蛤蜊是個充滿海洋滋味的海鮮，不管是清燙、熱炒、煮湯還是烘烤等都很鮮美，而且料理時間又快速，只有在事前處理要花比較多時間，需要泡水吐沙，我使用的比例為500ml，加入約15g的海鹽，浸泡兩小時左右即可。

這道料理非常簡單，從開火到盛盤不到六分鐘就可以完成囉，因為加入了檸檬汁，整體香味會更加清爽也多了一份檸檬的香氣；煮好的的檸香蛤蜊在鍋中會有很多汁液，可以另外盛起來煮湯麵會很鮮甜，也算可以一菜兩吃唷，趕快來看看怎麼做吧！

材料：

蛤蜊 600g

橄欖油 1大匙

大蒜 3瓣

白酒 1大匙

檸檬角 1塊

作法：

蛤蜊在煮之前兩小時，先泡進500ml的水加入15g的海鹽浸泡。

大蒜剝皮後切片。

在平底深鍋中倒入橄欖油放大蒜再放入蛤蜊，倒入白酒，蓋上鍋蓋開中火煮五分鐘後打開鍋蓋，擠上檸檬汁，即可盛盤。

（每個人家中火力不同，在烹調時可看蛤蜊打開程度來增減時間）

完成！

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。

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