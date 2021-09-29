手作料理日常／蛋香四溢的美味料理「香料煎櫛瓜」

圖、文/ Nini Tsai

還記得多年前去義大利玩，朋友的媽媽做了一道炒櫛瓜，那時候第一次吃到櫛瓜的我覺得櫛瓜口感真的太好了，只是簡單的用橄欖油以及香料炒櫛瓜片就很好吃，口感相當獨特，後來回到台灣在市場巧見櫛瓜的蹤跡，當然是趕快買一些回味一下當初在義大利的道地滋味，台灣現在越來越多農民種植櫛瓜，櫛瓜也越來越常見價錢也越來越便宜，也可以讓越來越多人品嚐櫛瓜的美味。

這道香料煎櫛瓜很簡單，將櫛瓜洗淨後切片，輕輕拍上薄薄的麵粉，再沾上香料蛋液，放上一片香菜，兩面煎熟就可以了，放上香菜煎起來很漂亮，感覺有個花紋烙印在櫛瓜片上，一口咬下充滿蛋香、香料與香菜的香味，又有櫛瓜多汁的口感，看起來漂亮又好吃，歡迎大家在家試試看這道漂亮的美味料理。

材料：

櫛瓜 一條

麵粉 一大匙

雞蛋 一顆

草本香料一茶匙（可用義大利綜合香料加少許的海鹽代替）

香菜 約兩株

橄欖油 一大匙

作法：

櫛瓜洗淨後切大約0.5公分厚度的片。

雞蛋打散後加入草本香料攪拌均勻。

香菜洗淨後將葉片摘下備用。

將櫛瓜片雙面輕沾麵粉，稍微拍打將多餘的麵粉甩掉，雙面沾上蛋液，將一片香菜葉片黏在櫛瓜片上。

在鐵鍋中熱鍋後加油，冒出煙後放入櫛瓜片，雙面煎至漂亮的金黃色就好囉。

完成！

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。

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