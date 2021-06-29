手作料理日常／一鍋到底，輕鬆的無水料理「無水雞肉親子丼」

圖、文/ NiniTsai

夏天的時候最喜歡做一鍋到底的料理了，只要把食材放進鍋中，攪拌攪拌就可以輕鬆等待料理完成，今天的一鍋到底無水料理呢，就來做一道大人小孩都很愛的親子丼，無水料理最重要的重點就是要用鑄鐵鍋，因為鑄鐵鍋加熱時蓄熱性很好，烹調時蒸汽水分會鎖在鍋中，尤其煮水份比較多的蔬菜，煮到最後湯汁反而還變得更多呢！

自己做無水雞肉親子丼，可以不用添加油更加健康，做法也相當簡單，將雞腿肉切好皮朝下先煎一下將油逼出來後將雞腿取出，放入洋蔥絲鋪底，放入雞肉、調味料等，就可以蓋上鍋蓋，等待十五分鐘後攪拌一下，再繼續煮十五分鐘，攪拌一下倒入蛋汁關火等待一分鐘後攪拌一下就可以淋在飯上享用了！

材料：

雞腿肉 兩片

洋蔥 一顆

醬油 兩大匙

味醂 一大匙

雞蛋 兩顆

作法：

洋蔥切除頭尾去皮後，切絲。

雞腿肉去除多餘的油脂後切塊。

準備鑄鐵鍋，將雞肉放入皮朝下，用中小火煎至油出來後即可取出。

在同一鍋中依序放入洋蔥、雞腿肉、醬油以及味醂，蓋上鍋蓋用小火煮十五分鐘。

十五分鐘到了之後將蓋子移除，攪拌一下鍋內，繼續蓋上鍋蓋，用小火煮十五分鐘。

將雞蛋打入攪拌盆中，攪拌均勻。

鍋蓋打開，倒入蛋液放置一分鐘後，用湯勺攪拌一下，即可舀出到飯上。

好吃的無水版-親子丼就好囉！

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。

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