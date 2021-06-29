快訊

直播／Delta病毒進入社區！蔡英文親上火線發表談話

新北開放接種莫德納疫苗 「這些人」明起開放預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手作料理日常／一鍋到底，輕鬆的無水料理「無水雞肉親子丼」

聯合新聞網 / 宅宅太太的日常

圖、文/ NiniTsai

夏天的時候最喜歡做一鍋到底的料理了，只要把食材放進鍋中，攪拌攪拌就可以輕鬆等待料理完成，今天的一鍋到底無水料理呢，就來做一道大人小孩都很愛的親子丼，無水料理最重要的重點就是要用鑄鐵鍋，因為鑄鐵鍋加熱時蓄熱性很好，烹調時蒸汽水分會鎖在鍋中，尤其煮水份比較多的蔬菜，煮到最後湯汁反而還變得更多呢！

自己做無水雞肉親子丼，可以不用添加油更加健康，做法也相當簡單，將雞腿肉切好皮朝下先煎一下將油逼出來後將雞腿取出，放入洋蔥絲鋪底，放入雞肉、調味料等，就可以蓋上鍋蓋，等待十五分鐘後攪拌一下，再繼續煮十五分鐘，攪拌一下倒入蛋汁關火等待一分鐘後攪拌一下就可以淋在飯上享用了！

材料：

雞腿肉 兩片

洋蔥 一顆

醬油 兩大匙

味醂 一大匙

雞蛋 兩顆

作法：

洋蔥切除頭尾去皮後，切絲。

雞腿肉去除多餘的油脂後切塊。

準備鑄鐵鍋，將雞肉放入皮朝下，用中小火煎至油出來後即可取出。

在同一鍋中依序放入洋蔥、雞腿肉、醬油以及味醂，蓋上鍋蓋用小火煮十五分鐘。

十五分鐘到了之後將蓋子移除，攪拌一下鍋內，繼續蓋上鍋蓋，用小火煮十五分鐘。

將雞蛋打入攪拌盆中，攪拌均勻。

鍋蓋打開，倒入蛋液放置一分鐘後，用湯勺攪拌一下，即可舀出到飯上。

好吃的無水版-親子丼就好囉！

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。 

想知道更多美食DIY分享，請上宅宅太太的日常

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美食DIY DIY

延伸閱讀

食譜／原味雞腿肉簡單上手！香煎雞腿排【阿紘ㄟ灶咖】

MLB／全壘打大賽加洋蔥 金鶯抗癌鬥士曼西尼將出戰

魚丁糸新歌MV彩蛋藏洋蔥 遇恐怖巧合直呼：太可怕

食譜／會蓋鍋蓋就會煮！雞肉親子丼飯 Oyakodon

相關新聞

IKEA「瑞典肉丸」在家自製！官方防疫食譜大公開　料理新手也能輕鬆上菜

IKEA主打質感的平價家居之餘，餐廳的招牌美食「瑞典肉丸」更是台灣粉絲主要朝聖目標。如今雖因應三級疫情警戒無法內用，粉絲不僅可善用美食小站外帶、外送服務，其實國外IKEA去年已超前部署公開了居家食譜。

手作料理日常／一鍋到底，輕鬆的無水料理「無水雞肉親子丼」

夏天的最喜歡做一鍋到底的料理了，只要把食材放進鍋中，攪拌攪拌就可以輕鬆等待料理完成，今天的一鍋到底無水料理呢，就來做一道大人小孩都很愛的親子丼，無水料理最重要的重點就是要用鑄鐵鍋，因為鑄鐵鍋加熱時蓄熱性很好，烹調時蒸汽水分會鎖在鍋中，尤其煮水份比較多的蔬菜，煮到最後湯汁反而還變得更多呢！

簡單上手零失敗！ 夏天清爽料理「奶油白醬鮮蝦義大利麵」在家輕鬆煮

udn走跳美食／Kiwi 外食族想要自己在家煮，卻又不知道從何著手，在加上容易碰到要購買哪些食材，挑選食材還有沒有瓦斯爐怎麼煮料理的問題？簡單好上手的料理，懶人方式來分享零失敗的料理，電磁爐

芝麻入菜好簡單！東大醫生食譜：什錦炊飯、薑燒牛肉

編按：知道芝麻的好，想要從日常料理吸收到芝麻的營養，又擔心不知如何入菜？作者伊藤明子不但是小兒科醫師，同時也是孩子的母親...

一鍋到底！ 超簡易懶人電鍋DIY 「海南雞飯」淋蔥油醬、沾甜醬油都好吃

udn走跳美食／涼子是也 想不到身為懶人、廚藝新手的我也有機會寫食譜啦！只能說一場疫情真的把全民都練成廚子。 從疫情升三級後，我也開始學廚之路，從一開始的手忙腳亂、手腕燙傷，到現在前一

中午懶得下廚就快拌麵！名廚分享麵條好吃訣竅 馬上筆記起來

編按：WFH今天中午吃什麼？已經懶得下廚的你，利用現成醬料與白麵條快速煮個拌麵，是許多人的選擇，方便快速又經濟。麵條要怎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。