手作料理日常／地中海風味「黃瓜蘋果沙拉」　居家防疫消暑必備

圖、文/NiniTsai

典型的地中海料理喜歡用蔬果、海鮮、橄欖油與乳酪類來料理，今天太太就來介紹一款吃起來非常清爽帶有些許地中海風味的黃瓜蘋果沙拉哦，裡頭醬料用了酸奶（Sour cream）、芥末籽醬、黑胡椒以及鹽之花，調味相當簡單，再加上小黃瓜、小番茄以及蘋果，輕鬆就可以做出美味的蔬果沙拉。

這道用料簡單，適合大眾口味，喜歡口味豐富辛辣的話，加點洋蔥絲也很不錯，另外也可以加點橄欖、大黃瓜、甜椒或雞胸肉都很適合。

材料：

小黃瓜 2條

小番茄 20顆

蘋果 半顆

酸奶(Sour Cream） 2大匙

芥末籽醬 1茶匙

黑胡椒 約1/8茶匙

鹽之花 約1/8茶匙

珠蔥 1株

作法：

小黃瓜洗淨後切除頭尾，將外皮間隔消除外皮後切片。

蘋果洗淨後去核切小片。

小番茄洗淨後對半切。

蔥切末。

將酸奶、芥末籽醬、黑胡椒、鹽之花以及蔥末攪拌均勻。

將切好的蔬果放在盆中，倒入醬料攪拌均勻即可盛盤

好吃清爽的黃瓜蘋果沙拉就完成囉！

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。

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