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王建煊／王老先生講故事之295：總要試一試

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
總要試一試。 示意圖(ingimage)
總要試一試。 示意圖(ingimage)

「劉小姐，請幫我接個電話給蔡會計師，我想跟他請教財團法人的事。」太太在旁邊插嘴說:「不行，蔡會計師下午都不在辦公室。」

他人不在

我說:「那打給他女兒，問問蔡會計師現在在什麼地方?」太太插嘴說:「不行，他在外面，他女兒也找不到的。」後來我仍請秘書劉小姐試接蔡會計師的辦公室。

「蔡會計師在嗎?」

「 在!」

聽到蔡會計師在，大家一陣驚奇，太太不好意思的說:「奇怪 ! 今天怎麼會在的呢?」

蔡會計師也許平常真的不在辦公室，但並不代表沒有例外，樂觀的人就願意試一試，或許會在也不一定。悲觀的人則認為不必試，多此一舉。即使會計師天天都在辦公室，悲觀的人，也還是會認為不一定找得到他，心裡會想或許今天剛好不在。

樂觀 觀察事物

有個人在去機場的路上，車子拋錨，修了兩個多鐘頭，算算時間，飛機早已飛了。悲觀的人氣得半死，主張回家算了。樂觀的人，主張到機場碰碰運氣，或許飛機延飛了也不一定，結果飛機真的因故延飛，他們仍然趕上了。

甚麼叫樂觀 ? 觀察事物，總從有美好希望的一面出發。悲觀者總想到一切負面結果。

凡事從美好面出發，去思考，人常常會處在快樂的氣氛中，處處充滿希望，正面能量也無形加強，不但自己快樂，周遭的人也會感染其快樂。所以常與樂觀的人在一起，你也會不自覺的快樂起來。

只是一念之間

悲觀的人往往只見到事情困難不順利的可怕，常常會自己嚇自己，周遭的人，也會跟著多生憂慮，日子不好過。

樂觀與悲觀有時只是一念之間，但這一念之間，又可能與一個人的成長境遇和經驗有著密切的關係。現在基因科學發達，說不定樂觀者與悲觀者有著不同基因，天生就是如此。但是不管如何，人總還是應該朝樂觀方向邁進，只要時常提醒自己，懷抱希望，多試一下，凡事樂觀，總比悲觀好!

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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