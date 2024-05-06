史博整建 少了開放視野與思維

國立歷史博物館經五年多整建後重新開館，許多訪客都有所期待。三十多年前筆者在史博館對面的建中念書，有時上歷史課，老師就直接帶全班走到史博館上課。身為史博館常客，在整建後重遊，心情是既期待又怕受傷害，是否真的修舊如舊？或者變成新不如舊？

整建後的史博館背面，拿掉之前突兀外加在紅牆之上的綠色冷卻水塔，恢復本來樣貌，讓人對正面整建的成果也充滿想像。

然而，走到史博館正面，卻大失所望。紅牆被挖空，變成外推鋼構加上深咖啡色玻璃帷幕寫著「MUSEUM SHOP」的博物館商店，與古典建築格格不入，在視覺和風格上造成斷裂。另外，以前充滿庭園造景美學的龍溪亭，六根亭柱被刮除紅漆變成裸露水泥柱，周遭植滿韓國草，顯得不倫不類。

博物館原先的開放式大門象徵歡迎，整建後變成大門緊閉，訪客只能右轉再左轉繞路走小徑才能進入大廳，讓許多訪客困惑。這不僅是物理的閉塞，更是情感上的隔閡，減少訪客的流動和參與感。設計者整建時，似乎忽視開放性對於公眾場所的重要性。

過去的多窗透光設計，讓人在欣賞文物時，也能享受植物園荷花池的自然美景。然而，整建後處處封閉的窗戶，卻對訪客形成密閉空間的壓迫感與心理壓力。

此外，改設在展廳中央的簡易樓梯，以及四樓全部改裝成餐廳的空間重分配，讓人感覺喧賓奪主。展覽空間的狹窄會限制展品的數量和多樣性，對教育和文化傳承的使命造成障礙。

歷史是資產或包袱，存乎一心。整建後門窗緊閉的博物館，辜負原本俯瞰植物園荷花池的開放視野與思維；讓人懷念以往到二樓荷豐水月咖啡廳或四樓英式茶館，自在悠閒地在光影流動中，細細品味歷史風華的時光。