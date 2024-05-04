台南議長賄選案 曝司法矛盾、恣意

台南市議會正副議長賄選案，台南地院對全數十名被告為無罪判決，引起社會譁然，質疑司法看顏色判案的聲浪四起。惟撇開如此的臆測不談，從此次判決，卻凸顯議長賄選案的訴追困境。

依據公職人員選舉罷免法第一百條第一項，地方議會正副議長選舉，對有投票權人，行求期約或交付賄賂或不正利益，而約定其不行使投票權或為一定行使者，可處三到十年有期徒刑，得併科二百萬以上二千萬元以下罰金，刑罰並不算輕。而此罪，雖不以實際交付賄賂為必要，但在賄選乃屬隱密性下，要找到行求或期約之證據，恐僅能求之於監聽內容。

故在台南議長賄選案裡，檢察官取得法院核發的通訊監察書為監聽，因此所錄下的通話內容，就為行求或期約賄選最重要的證據。惟依通訊保障及監察法第十八條第一項，因監聽所得其他案件之內容，只有在與本案有關連性，且檢察官必須在發現後七日內向法院陳報，並在其同意下，才得為證據。故在此案中，幾段具有關鍵性的監聽譯文內容，法院即以他案未經補陳而將之排除，如此的結果，就顯露出所謂本案、他案，是否與本案有關連性等，實取決於莫測高深的司法者之內在意志。則在監聽的部分內容，遭法院排除後，就使原本可能已經不全的監聽譯文，更加被割裂，致難以還原真實。

尤其在涉及議長賄選之場合，當事人往往稱其尚未受黨提名或登記參選，致不應為行賄罪處罰之對象。惟若如此限縮解釋，就可能產生處罰漏洞，故依選罷法第一百條第一項的法條文義，只要有參選之意向，並因此為行求或期約，毋庸等到正式受黨提名或登記參選，皆應為此條文的治罪範疇，以免使此罪成為不法者的保護傘。

只是在監聽內容遭割裂與捨棄，得為證據的通話內容，就可能在缺乏語境脈絡下，被肆意解讀。尤其是在無實際金錢交付的場合，當事人為取得議長之位，而可能許以一定的政治利益，或為了勝選而來進行換票，甚至是未來於議會的合縱連橫等，這到底是許以不正利益，抑或是政黨政治所必然，甚或是選前政治生態之閒聊與八卦，顯皆處於左右搖擺的狀態。