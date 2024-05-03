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請中央地方齊心重建花蓮

聯合報／ 陳淑慧／自由創作者、前交通部觀光局副局長退休（花縣吉安）

○四○三大地震後，實體建物重創最重的花蓮，除了紅單政府拆除進度可見，白單住戶對於補強或是重建的管委會討論則是緩步微吟。沒單的我們自主到鄉公所申報，村幹事只說收到國稅局明年可以減免，餘無收到其他指示，更不用說，一個九千元（不含吊車及安裝）的水塔要等近一個月，慢一點訂貨者則是已坐地起價兩萬七千元起跳，能等就等，不能等的就自己動手。

實體道路重創的中橫東段太魯閣至天祥和宜花公路，因地震造成的多處舊傷新痛破碎段的隱形危險，無來由的坍方甚至會造成旅客心理恐慌，對於花東以服務業為重要收入的農漁觀光產業，都不會只是短時間的衝擊，這不是一個月可以化解，其他無災的景點也成了重災戶。

不同以往第一時間成立跨中央及地方的重建委員會，統一資訊發布有效率的重建節奏，這次只看到「一個要錢，一個說已投入多少經費」的平行對話。

隨著時間流逝，受創的居民和業者的生活焦慮及不安定感遞增，卻找不到安心的答案。產業界及居民不在意美化的話術及畫在空中的支票，重點是想知道完整統一的訊息及步驟，不只花蓮，連台東業者也進入焦慮狀況，不得不想方設法找到任何機會發聲。

一個月了，資訊公開透明、中央地方齊心協力有那麼困難嗎？不互責、統一口徑一起面對，不同部會橫向合作，發揮更大的效果，是在地衷心期盼。產業重建更要因地制宜，而不是「一套到底」的補貼策略。將心比心了解「花東人長久不像離島卻又常關島，被長年差別對待的心中苦」，中央地方齊力解決居民安居、服務業生計、農漁生鮮直銷通路，行旅安心…等問題，並告訴大家，太魯閣受傷，其他地方仍是觀光的淨土、旅遊的目的地。

地震 太魯閣 觀光

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