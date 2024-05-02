保二擴編當陸軍？ 「過秦論」殷鑑

媒體報導，內政部元月公告保二總隊擴編，員額從一四四○人增加到三一二○人。部長林右昌四月卅日在桃園煉油廠主持保二總隊擴編典禮，目前兩波訓練約一千人，但僅首批訓練的五百多人已結訓進駐。迄典禮，保二有約二千人，未來在不影響縣市治安警力的前提下，持續從警政署直屬機關招訓，並配合警大、警專的保安科系結業補人。換言之，再怎麼擴編，了不起僅僅增加一六八○人。而今年警專與警大都將首度招收「保安警察」科系，共將招生二一○人，再三年仍不能補滿伍。

在警察陣營實際執行「保安警察」任務的便是保一總隊，後因機動調度指揮方便，才升格在彰化八卦山、高雄岡山的數個分遣大隊，成立保四、保五總隊。保一的主要任務是拱衛中樞、準備應變及協助地方治安之保安警察業務；支援各縣市警察局、專業警察機關，協助維護治安。我們常在台北街頭的陳抗過程中看到組合人牆當人肉沙包的警察，便是保一的支援警力。當全國陳抗場面過大像太陽花學運時，不僅保四、保五北上支援，各縣市警察局每個分局平常都訓練有一個以上分隊（四十人）的機動警力，以彌補不足。

就算機動性最強的保一，若遇擾亂升級到需要「拱衛中樞、準備應變」，其任務還只是安內，至於保家衛國與敵人交戰，並無法源依據。自己的國家自己救無可厚非，如果敵人入侵，每個人當守土有責貢獻一己之力；但政府以加強維護國家關鍵基礎設施的名義，規畫警政署保安警察第二總隊擴編案，這些人受訓的內容，幾乎是持重武器以「城市巷道作戰」為主，不僅是維護駐地安全。最合理的解釋是挑釁有餘、兵源不足，腦筋只好動到警察，引來「第二陸軍」的質疑。

「保安警察」這門課，是掛在行政系的必修課。要大張旗鼓的設系，讓警察當陸軍，到底是因美國要與中共對抗，還是美國要台灣當馬前卒增兵，而政府找不到常備兵，在兵源不足之下只好出此下策，找慣用槍枝的警察來充數？

〈過秦論〉有兩句關鍵話：大秦帝國有「關中之固、金城千里」，但滅亡原因卻是「仁義不施，而攻守之勢異也」。最近網路流傳一句話：「台灣人不會說英語，卻要當美國的看門狗；不會說日語，卻要認日本為宗祖國」，令人深思。

在位者在增兵之餘更當反思，為奪取執政權不惜撕裂族群、製造仇恨，才是國安破口的最大隱憂。遠觀八國聯軍時，百姓痛恨清朝官吏作威作福，看到清兵大敗竟鼓掌叫好。近看金門撞船事件，不自忖實力、不捭闔縱橫，只會暴虎馮河，提高對抗，縱使再增十倍警察兵力到一萬六千八百人，有用嗎？