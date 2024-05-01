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三班護病比入法 解決血汗護理

聯合報／ 邱慧洳／台北護理健康大學教授，具護理師、律師資格（台北市）

「血汗護理」最核心之問題即在於護理人員之護病比過高，在護理人員多年來引頸期盼下，衛福部於今年一月提出「三班護病比標準」。以醫學中心為例，白班、小夜班與大夜班之護病比，分別為一比五、一比九、一比十一，然可惜的是，衛福部僅公布三班護病比的數字，對於在護理人員人力安排上未達此等數字的醫學中心，並無制定相對應之罰則。

換言之，經衛福部公布之三班護病比數字，僅是一隻沒有牙齒的老虎，因無相對應之罰則而無法發揮實質影響力。部分醫院對三班護病比視而不見，護理人員工作負荷依然一如過往地沉重，美麗的三班護病比數字，對照護理人員沉重工作負荷的哀愁，格外諷刺，亦凸顯衛福部的無能。

如何讓三班護病比這隻老虎有利牙？很簡單，衛福部將三班護病比入法即可。所謂入法，係將三班護病比納入「醫療機構設置標準」。「醫療機構設標準」並非「法律」，而是醫療法授權衛福部制定之「法規命令」，所以只要衛福部願意，即可將三班護病比入法，無待立法院曠日廢時之修法程序。三班護病比一旦入法，違反三班護病比之醫院，當地衛生局即可依醫療法第一○二條規定對其處以罰鍰，並令其限期改善，若屆期未改善者，尚可對其處一個月以上、一年以下停業處分。若是違反三班護病比的醫院最後得停業，哪家醫院還敢不遵守三班護病比標準？相對應罰則之制定，即係幫三班護病比這隻老虎裝上利牙。

總統大選前，衛福部薛部長表示三班護病比入法的時間表為二○二六年。選後記者再問薛部長三班護病比何時入法，部長表示「沒規畫」。昨晚山盟海誓，今早一句抱歉，這樣欺騙護理人員的感情，衛福部與薄情寡義的負心漢有什麼兩樣？三班護病比入法，淪為選舉騙選票的口號，護理人員多年來望穿秋水的等待，迄今依然落空，護理人員的真心，最終換到的是衛福部的絕情。

期待五二○即將上任的邱泰源部長，能夠代薛部長對護理人員負責，大刀闊斧推動三班護病比入法，相信這會是邱部長上台漂亮的起手式。

衛福部 護病比

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