寄望準環境部長彭啟明 期待淨零承諾新氣象

在眾多評議中，內閣大黑馬無疑是環境部長人選彭啟明。

原任環境部長薛富盛壯志未酬，甚為可惜，然候任環境部長彭啟明出身氣象領域，是最接近氣候變遷政策的人選，涉獵多元身分，斜槓再斜槓，富有創意與執行力，故外界雖可能稍感陌生，卻仍屬可寄予希望之人選。尤其環境部初設（去年八月），在既有的環境事務外，氣候變遷法之通過是重中之重，諸多氣候政策尚待落實，例如，淨零目標如何確保實現？碳費可否達成減碳目標？均是橫亙在前的艱鉅挑戰。

正值世界地球日，謹提供以下數點意見，供新任彭部長及各界參考。

一、認真面對淨零困境，檢討現行政策，有效減碳、增匯

蔡總統雖曾表示「二○二四年以後就不關我的事」，就任期而言，或有所本，但就政策延續而言，則能否誠實面對，策勵精進，更有待後繼者圖強進取。台灣能源政策錯誤、亂象叢生的問題，雖非環境部直接造成，但環境部有責任以氣候視野，融貫在各項環境政策之內，重整內閣相關政策。例如，以核養綠公投結果以及非核政策應即務實調整，活化環境基本法的各項精神，使環境部成為氣候法治的奠基者，不僅預算得以用於有效減碳，執法也有更高標準可倚。

二、減碳與轉型雙軌並重，應力求公正有效

當前台灣各界對於碳費之徵收莫不投以關注，儘管根據「共同但有差別原則」，政府擬先向「用電大戶」收取碳費，但碳費之高低事關企業營運，政府應該「取之有道」，「道」就在於公平正義。直接碳排的最大宗台電繳得少，責任低，用電者是間接排放，責任重，就不符合這個「道」。而為了預防「漂綠」及綠色通膨攪亂社會人心，碳費的徵收也必須有「可得確定的預期」，必須及早確定、有序推行，以減碳實績為基礎，減少不必要的干擾。

三、大膽訂定減碳總量，政府齊心合作推動

政府已經公布淨零目標，但眾所周知我們離目標很遠。環境部責無旁貸，必須在高碳的能源結構下致力減碳，以免落隊。社會關注碳費固然可喜，但事實上碳費僅是諸多氣候政策的一環，碳交易、自然碳匯、減碳技術等環環相扣，必須以務實的態度加以因應，並且依法嚴加管考。比如，目前環境部設定的二○三○年減量廿五至廿八％，流於空洞，若無嚴謹的標準與執行力度，根本無法達成。各部會的本位以及被動，有賴積極溝通與數據論述，環境部應承擔承上啟下之責任，成為內閣的氣候政策軸心，而不是依附經濟需求而已。

四、氣候教育與法治應該得到重視

環境部的成立，承載了國人的深切期許。原本以防治、工程為主的環境業務，首當其衝，環境部人員本身的能力建構及橫向的部會溝通，是當前重要的事務。新任環境部長出身環境教育人員，曾取得認證，深刻體會環境教育之重要，應可大力推動中央及地方的氣候教育，連同氣候法治，建構淨零時代的新型公務能力。才不會再出現講到氣候人權，環境部無人涉及的窘境，也不會出現文化部認為環境教育不屬於文化事務這樣的矛盾。換言之，新政府必須有「氣候視野」，才能有「氣候企圖心」。推動「氣候目標」，環境部應該先「正己」才能「化人」，必須「盡己」才能「服人」。比如，環境部自己的「碳盤查」與「碳足跡」就不能忽略。

環境部長人選出現大黑馬，我們深刻期盼是真正的一匹好馬；好馬識途，台灣的有效減碳路徑與氣候願景，尚待新任部長博採眾議、堅定目標、厚植能力、貫徹執行，或仍可期於有成。