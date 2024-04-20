工運背景準勞動部長 工運界疑慮多

賴清德總統的新任內閣成員陸續公布，在昨日第四波的內閣名單中，勞動部長人選出乎意料地是由行政院副秘書長何佩珊接任，此人事任命一出，雖然有媒體報導何佩珊當年曾因關廠工人抗爭而遭判刑，具工運及農運背景等，然而，若看如今仍從事工運或仍在工會工作的人，對於何佩珊擔任勞動部長的評價，多是疑慮重重。

根本原因，就是因為何佩珊部長早年也許曾經有參與過工運抗爭，但其實早在一九九二年國會全面改選時，就進入國會擔任民進黨現任總召柯建銘的助理，後來又擔任黨內政策會的副執行長，在二○一六年民進黨全面執政後，再被調到行政院擔任副秘書長，負責民進黨在行政院和立法院之間的政策協調工作。

而最讓勞工擔憂的，是何佩珊在賴清德擔任行政院長任內，積極參與和推動勞基法第二度修惡的角色。當年，蔡英文總統在選前承諾，若沒有配套使勞工權益不受損害，就不會砍七天假，因此，最後在二○一六年的勞基法修法，整體是以增加特休、提高休息日加班費率，還有明定七休一與輪班休息時間等來做為砍七天國定假日的配套。

因此，當賴清德擔任行政院長後，除了功德說等失言，強勢修惡勞基法，將原本作為砍七天假配套的休息日加班做一算四制度給刪除，並開放例假日挪移和休息間隔彈性，並提高單月加班上限，才是當年引發眾怒，甚至連黨內官員、立委和諮詢學者都表態反對的主因。

然而，在二○一七年底到二○一八年初那場勞基法修惡中，何佩珊的活躍表現頻頻躍上媒體版面，包括在立法院委員會審查時，嗆同黨立委林淑芬「夠了」，被質疑是想要以行政權壓制立法委員的民主審議與監督權限，同時也頻頻上媒體護航賴清德修惡勞基法的政策方向，甚至表示民進黨在野時期也許比較強調中間偏左，但現在是執政黨就不應落入「左派幼稚病」等發言，將避免勞工過勞，提供合理勞動條件保障的勞權主張，逕自打成左派，同時也將許多過去民進黨的政治承諾以執政務實時空環境不同為由一筆勾銷。

正是何佩珊在當年那場勞基法修惡中的角色，以及賴清德在選前多次針對要因應新時代調整勞動法規的發言，讓現在台灣勞工非常擔憂，這次何佩珊被選中擔任勞動部長，是否正是要再次修惡勞基法，甚至是修惡勞保年金的徵兆？