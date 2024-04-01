大屋頂下／蔡英文謝幕（下） 蔡英文路線的發展性

昨天本文說，蔡英文卸任，沒有政黨輪替，繼任者賴清德更在選前選後宣示「延續蔡英文總統路線」，這應視為蔡英文的政治成就。

但是，緣於相對多數制，賴清德以四○．○五的得票率獲得了「雙少數」的「慘勝」，這無論如何皆不能解釋為「蔡英文路線」的勝利。甚至可說，民進黨這次大選是：失敗的執政，贏了選舉。

賴清德面對這樣的「慘勝／偽勝」，應知臨深履薄，戰戰兢兢。

蔡英文的治理表現，可從內外兩方面看。

先從外部來說。二○一六年蔡英文初次贏得總統大選，當時的民進黨秘書長吳釗燮說，大選結果不能解釋為國民黨兩岸政策的失敗，也不能解釋為中共兩岸政策的失敗，更不能視為台灣人民認定大陸政策失敗的公民投票。言下之意，勝選執政的蔡英文政府也可以在歸結於二○一五年馬習會的兩岸關係基礎上延續發展，因為大選不能解釋為這個路線的失敗。這也許是蔡英文的初心初願。

然而，後來的發展卻與此種初始認知愈行愈遠。主要原因是：一、民進黨原本在二○一三年已有凍結台獨黨綱之議，但太陽花事件巨幅改變了台灣民意的氛圍。二、中共強硬主張「一中原則」與「九二共識」，使民進黨無路可走。三、中共修憲取消國家主席任期限制，及香港反送中運動，嚴重傷害了台灣民眾的兩岸思維。四、川普發動的美中貿易戰迅速將台灣拉進修昔底德陷阱中。五、俄烏戰爭爆發，使台灣突然栽進入烏克蘭化的詛咒。

在這樣撲面而來的大背景下，蔡英文順勢操持了台灣問題國際化的槓桿，這可視為成就；但也使台灣淪為大國地緣政治的棋子，台灣因此成了在牛棚裡待命的烏克蘭，這卻成為台灣的深重隱患。

再說內部。蔡英文可說是解嚴後政黨內部治理最成功的總統。對照來看，李登輝最後被逐出了國民黨；陳水扁年代的民進黨也是烏煙瘴氣；而陳水扁說「王金平是太陽花之父」，一句話更殘酷點出了馬英九的黨內情勢。但蔡英文在民進黨內幾乎建立了「蔡核心」的不二地位。這裡不細論是非曲直，只在呈現蔡英文的不同一般。

蔡英文將二○二○年欲把她拉下馬的賴清德收編為副總統，自此掌控了賴的行止，以至今天能聽到賴清德高喊「延續蔡英文總統路線」。足見蔡英文城府之深密。

觸目所見，蔡英文也幾乎收服了民進黨美麗島世代的所有政治菁英，非但維持了人情關係，也真實地滿足了幾乎每一位要角在名利上的需求，唯一的主要例外可能只有呂秀蓮。

再如，二○一八年九合一選舉，民進黨大敗，蔡英文最後居然將重要的落選者如蘇貞昌、陳其邁、林佳龍、李進勇等，全部起用為政府要職；如蘇貞昌新北市長落選，卻擢升為管治新北市的行政院長，陳其邁高雄市長落選，卻晉升為韓國瑜的上司行政院副院長。又如，當官員因政務表現出現爭議，像吳釗燮、陳時中、陳吉仲等，蔡英文只問去留對整體布局的損益，全不受「責任政治」的羈絆。這種幾乎反其道而行的人事操作，使官員罔顧、甚至蔑視社會爭議，包括蘇貞昌之輩，皆甘為蔡英文頂冒矢石，而蔡英文則不必如陳水扁那樣親自出來與輿論吵架，這才使得如拔管案及中天案這類薰天臭案成為可能。

這是蔡英文領導統御的心法，因此也造成體系治理的敗壞。僅以林智堅案所揭發的學倫醜聞與延伸的地方政治腐敗，以及光電綠能案暴露出的系統性貪腐二例而言，即可看出蔡英文的「低分貝治理」，其實埋藏了一個上下其手的罪惡平台。

回顧蔡英文的治理，她自己的分貝很低，但打造了一支企圖心有時強過是非心的團隊，演出了內政的風風雨雨（如能源政策）；又無力操持美中對峙及俄烏戰爭的風潮，隨波逐流，台灣已然烏克蘭化，喪失了戰略上的主體性。

蔡英文的境遇是磕磕碰碰的，因此她的「路線」也處處顯示磕磕碰碰的痕跡；她當然有成就，但顯然更留下極大的缺憾。這一切似乎不是她的「以後就不關我的事了」一句話就能一筆勾銷。這因「延續蔡英文總統路線」已成話題，也因蔡英文個人一路蘊積的巨大能量，仍有可能影響國家未來的走向。此即本文所說，蔡英文路線或許仍有其發展性及未來性。

前文曾說，目下所見的「蔡英文路線」，應當只是磕磕碰碰出來的半成品，她必也有身不由己之處。如果她在卸任後繼續參與政治事務，即有可能繼續發展其「蔡英文路線」的初心與全貌，這將比賴清德的「延續」更真實，也必能超越賴清德的「延續」。

例如：李登輝卸任，他只在日本叫座；馬英九卸任，他與大陸有對話能力。但蔡英文卸任後若欲代表台灣向國際發言，她在美國、日本、歐洲都能找到舞台，且因她近年累積的國際知名度，一言一行皆有可能形成內外焦點。她的這種潛能，應當視為台灣的政治資產。

倘係如此，本文期望：一、蔡英文能努力與中共及十四億人對話。李登輝與陳水扁皆因政治現實的壓擠，最後的政治落點均在台獨，李扁也成了對岸十四億人的敵人。蔡英文尚未將自己刷油漆刷到牆角，希望她不必作十四億人的對立者，而能成為與十四億人的對話者。不以台獨刺蝟面對中國，而用民主燈塔的中華民國面對中國。二、更希望蔡英文能深入與民進黨及台獨支持者對話，努力將民進黨由中華民國的顛覆者，轉變為中華民國的捍衛者。

由於蔡英文有與民進黨對話的能量，因此她也就更有與對岸對話的能量。

本文表達這樣的期望，應非全無所本，而是觀蔡英文數十年來政治生涯的曲折變化，認為這也許應是蔡英文路線的初心及全貌，或至少蔡英文路線蘊蓄有這種發展性。蔡英文在職時，受到現實情境的壓擠，必有形格勢禁之處；但卸任後，自然比較自主自由，或許較有高屋建瓴發言的空間。

今天，馬英九登陸訪問。去年此際，馬英九訪陸與蔡英文訪美交錯。賴清德說，那是馬英九回到一中與蔡英文走出一中的路線之爭。但此話亦非出自蔡英文，而是出自賴清德。其實，馬英九呈現的路線是「不脫鉤，去風險」，用以與賴清德的「脫鉤，添風險」對照。

習近平會馬英九，不僅是與馬英九對話，也必是對賴清德放話。賴清德如何在五二○回應習近平，最好先與蔡英文商量一下，畢竟蔡英文對此有刻骨銘心的經歷，何況這樣也較能符合「延續蔡英文路線」的口號。