大屋頂下／蔡英文謝幕（上） 所謂延續蔡英文總統路線

「延續蔡英文總統路線」，這是賴清德在此次大選創製的口號，也是台灣政治史上的新生概念，前所未見。

解嚴後，已有李扁馬三位直選總統卸任。李登輝卸任，政黨輪替，未聞「延續李登輝總統路線」；陳水扁卸任，政黨輪替，未聞「延續陳水扁總統路線」；馬英九卸任，政黨輪替，亦未聞「延續馬英九總統路線」的說法，國民黨內對是否「延續」馬英九路線久陷爭議，不能全切割，不能全繼承。

唯獨蔡英文，卸任後沒有政黨輪替，繼任者賴清德更在選前選後皆宣示「延續蔡英文總統路線」。前文說，這是台灣政治史上前所未見的景象，即是指此。

尤其，在一月十二日的選前之夜，馬英九居然被拒參與國民黨的造勢大會；蔡英文則穩穩站在民進黨舞台的Ｃ位，聽賴清德強調「延續蔡英文總統路線」。從此一視角看，兩相對照，這應是蔡英文的成就，超越了李扁馬。

然而，這可能只是淺層表象的看法；如果深刻探究此次大選的內蘊，也許會有截然不同的啟示。

主要的觀點是：二○○四年，陳水扁贏得選舉，是因為兩顆子彈；二○二四年，賴清德贏得選舉，是因柯文哲。

如今距今年大選結束雖僅約三個月，但更可看清如果不是柯文哲腦子進水，一手毀了「藍白合」，賴清德現在恐怕沒有「延續蔡英文總統路線」的機會。

蔡英文在二○二○年大選得票八一七萬，得票率為五十七點一三。賴清德今年得票五五八萬，得票率為四○點○五；票數少蔡英文二五九萬，得票率少十七％，可謂是斷崖式的墜落。此一對比顯示，最多只能說，如果賴清德不說「延續蔡英文總統路線」，他的得票率不無可能低於四成；但即使賴清德說了「延續蔡英文總統路線」，也未能使賴清德的得票率超過四成。

這可能牽涉到兩個因素。一、蔡英文路線不夠給力。二、賴清德個人不受信賴。或者，以上兩者皆是。所以，民進黨經此大選，成了「雙少數」。就此以論，所謂「蔡英文總統路線」，就不會給人什麼神奇魔幻的感覺了。

值得思索的是，我們在探討「延續蔡英文總統路線」之時，其實恐怕連蔡英文自己都說不清楚什麼是「蔡英文路線」。如果連什麼是「蔡英文路線」都說不清楚，又如何奢談「延續」？

「蔡英文路線」雖迄無輪廓鮮明的體系可言，但主要是指她在國家認同及兩岸關係上的操作。就目下所見，其主要的拼圖是：以「中華民國台灣」的「牆頭草概念」來操作國家認同，以「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」來界定兩岸主權與治權的界際，以「理性不挑釁，遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」來面對兩岸及國際博弈。以上這些或許可視為「蔡英文路線」的幾根樑柱，但與其說已成戰略體系，不如說只是戰術面的操作而已。

以上這些如果能稱為「蔡英文路線」的話，其迄今所實現的真實效果是：國家認同在「中華民國」與「台灣」之間擺盪；理性不挑釁，但中共始終將蔡英文或蔡政府定位為台獨；得到支持不冒進，但已經完全接受了美國將台灣定位為烏克蘭巷戰刺蝟的角色；否定九二共識，但未能重建兩岸共同的政治基礎；海峽中線抹去，金門禁限海域消失；最重要的是，使對岸十四億人不斷上升對台灣的仇恨敵意，不再將中華民國視為民主燈塔及民族燈塔。

總之，目下所見的蔡英文路線，中共及十四億人視其為台獨，美國視台灣為烏克蘭，兩千三百萬台灣人則在「中華民國」與「台灣」之間擺盪。

這就是蔡英文路線的全貌嗎？這樣的「蔡英文路線」可以延續或應該延續嗎？

尤其，賴清德心思中的「蔡英文路線」，與蔡英文心思中的「蔡英文路線」，可能根本不是同一回事。比如說，賴清德稱「中華民國憲法是災難」，但蔡英文說「中華民國憲法不是風險」。賴清德說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，就是台獨的定義」，且更進一步說「台灣和中國互不隸屬」；但蔡英文沒有這麼說過，且陸委會幾度聲明「依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。由此可見，賴蔡兩人在若干基本認知上方枘圓鑿，有根本的差異。

因此，所謂「延續蔡英文總統路線」，必須思考幾個問題：一、什麼是蔡英文路線？二、此一路線值不值得、應不應該延續？三、賴清德真想延續或真能延續蔡英文路線嗎？或者，他只是要借蔡英文路線的「殼」，借殼上市他自己的「賴清德路線」。

其實，大選期間賴清德提出「延續蔡英文總統路線」的主要原因，是他身陷「務實台獨工作者」及「台獨金孫」的作繭自縛之中，被「疑賴論／疑獨論」纏繞得不能脫身，因此舉出「延續蔡英文總統路線」的標語。所以，「延續蔡英文總統路線」，在根本上只能視作賴清德為化解「疑賴論」的一種選舉統戰語言，只是賴清德自己使出的一套選戰求生術而已，與此一路線在國家整體戰略上是否正確與是否應當延續卻完全是兩回事。

何況，如前所論，目下所見的「蔡英文路線」在國家認同及兩岸關係上並無可以認真傳承的正向遺產，如果蔡英文親自都做不到，賴清德又要延續什麼？延續又有何用？

然而，值得玩味的是，在大選以前，中共及藍營皆將「蔡英文路線」視為「挑釁／冒進」；但進入選季後，卻似漸將之視為較可接受，以與賴清德的「務實台獨工作者」作對照。甚至還說，蔡英文與蕭美琴未來可對賴清德發生節制作用。由此可見，一般認為賴清德與蔡英文的差異是明顯存在的，未來的民進黨政府將更蔡英文，或更賴清德，這種差異仍將影響兩岸的前景。

無論如何，「延續蔡英文總統路線」這個話題，已然存在於台灣的政治天地之中。而且，目下所見的「蔡英文路線」必然只是半成品，蔡英文也可能以未能完成全貌為卸職的遺憾。但以蔡英文一路蘊積的政治能量，她在卸任後亦不無可能繼續為「蔡英文路線」全貌的完整呈現發揮作用。因此，所謂「蔡英文路線」也許仍有其發展性及未來性。

我想，蔡英文也未必樂意讓賴清德來借殼闡釋蔡英文路線。蔡英文自己的故事，最好還是自己把它說完。