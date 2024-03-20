社工助人的熱情 需要社會支撐

看見保母虐待幼童致死，令人髮指，也讓人心痛與憤怒！但社工人員遭到許多指責，身為社工的我感到心寒與無奈。經此憾事，確實要再次檢視社會安全網的建構是否充實與完整。

第一，強化保母制度的資格審查，應針對保母身心條件及家庭狀況進行調查與評估，其是否符合照顧的能力。第二，建立公私部門的輔導機制，及強化教育訓練的品質與多元性，提升保母素質與觀念。第三，公私部門合作下，政府應規畫完善綿密的查核機制，並制定嚴謹的汰除機制與獎懲規範。第四、孩童收出養應由政府擔任主責角色，並全程主導與協調各項工作流程，完成出養也需經評估確認孩童無身心風險之虞後，方能交由民間組織進行家庭關懷追蹤，另也應納入心衛與司法參與。第五，全面提升社工在敏感度與覺察能力相關訓練課程之規畫與時數，並增加社工督導人力、強化督導機制與輔導作為。

社工除了繼續努力加油之外，政府必須整合各組織系統間的轉銜與分工合作，建構緊密的互助關係，才能發展綿密且完善的社會安全網。最重要的是要嚴厲譴責涉案的惡保母，並給予最重的刑責。也希望社會大眾給社工人員多些鼓勵與肯定，別讓這次憾事澆滅社工助人的熱情與動力！