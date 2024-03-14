邪惡平庸肆虐 社安網失靈

近期保母虐童案，許多學者指出既有制度不夠完善，從「社工訪視制度」、「保母審核制度」、「出養安置制度」，以及「幼兒專責醫師制度」等環節均出問題。事實上，這些「由上而下」所設計的制度幾乎都行之有年，但何以每每遇到問題，都無法即時補救？筆者嘗試以漢娜．鄂蘭提出的「邪惡的平庸性」來思考。

「邪惡的平庸性」指出，判斷是非對錯時，關鍵在於我們所選擇的同伴。倘若我們不願或無法決定如何與同伴建立關係，或不質疑令人安心的政治常態，停止思考而漠視他人的需求，邪惡的勢力會如同猶太人大屠殺事件，不斷重演。

筆者從此事件觀察到以下幾點：首先，複雜的社會議題需要跨部會或跨專業人才的整合。在社會安全的設計，主要是由上而下，透過制度的完善機制來承接弱勢群體。然而，隨著專業分工的發展，各專業教育領域多只求各自專業上的深度，而較忽略不同專業社群夥伴的彼此認識、理解與合作。因著專業本位主體性的堅持，使得「以人為本」的照顧藩籬愈趨高漲、四分五裂。特別是，各自專業遇到問題時，第一時間可能將責任歸屬推給其他專業領域。社工人員在此案例中，便成為代罪羔羊之一。事實上，任何一個環節的錯誤均可能是來自於對上級政策的服從。社工也可能只是受害者。「社工不是被打造出來的禽獸，而是謬誤的犧牲品。」

其次，這是誰的社會安全網？社會安全網的定位是在於「政治監督」抑或「照顧品質」？每一個社會秩序的建立，無非都是先從政府的資源挹注，逐步建構一套有系統的安全網絡。然而，追求管理主義與績效文化的過程，「執行者」和「被照顧者」的相互主體性往往被忽略。例如：何以社工無法依規定訪視？是哪一個環節或脈絡因素造成？一般而言，在華人社會的家庭訪視並非如此容易，這代表個人私領域被「監控」。倘若此前提成立，這套社會安全網可能僅是如同「國王的新衣」，沒有實質「照顧品質」的意涵。換言之，在國家體系中的社工，雖必「照單全收」這項制度任務，但這可能是一套不符合本土文化的「衣服」，無法實際落實於弱勢家庭的照顧，這些都有賴未來更多執行者從實務和研究的角度提供具體發現。

最後，如同昨天民意論壇楊金寶教授提出的問題：「邪惡的平庸性」是否正肆虐台灣？筆者對此問題尚無答案，不過願提醒：所有的暴力都是由社會整體關係所構築。當我們正在找尋「代罪羔羊」的同時，不妨也多一點思考：「如何讓制度的執行者有更好的夥伴，一同攜手向前、克服各制度環節所被隱藏的漏洞。」