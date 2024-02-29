填大學志願 找出心中夢公園

大學學測成績出爐，甄選作業即將展開。在少子化壓力下，各校系為減少缺額，大幅降低採計科目，考生選填志願，過往經驗難以複製，焦慮茫然之際，筆者有以下建議：

一是評估成績落點決定是否報名甄選：學測題目難易不定，每年級分並非等值，考生可將成績先轉換為去年級分，比對去年資料，找出甄選的可能落點。再對照模擬考表現，學測如未失常，落點也達設定目標，即可依自身條件報名繁星推薦入學，或個人申請管道。若落點未達預期，即應放棄申請入學，全力拚搏分科測驗，以免難以兼顧，致全盤皆輸。

二為考量個人特質確認選校或選系：選名校或熱門科系常讓考生陷入長考；名校雖有光環，學習資源也較豐富，然若將之視為轉系跳板，一旦無法順利轉系，反而使自己進退維谷；若選擇熱門科系，未來就業雖有保障，但如果不符興趣能力，勢必讀得痛苦萬分。尚無明確目標，且欲讀理工領域的考生，選校或是優勢；未來目標明確，個性又較內向者，選系則會是較佳考量。

三可多方蒐集資訊，找出適合自己的校系：考生可由網路平台了解各系課程內容、教學資源設備及未來就業方向；更要查詢其註冊率及生師比等數據，掌握其辦學品質，清楚校系資源分配狀況。如未確認自身興趣，可藉由性向測驗協助釐清自我特質，選擇適合自己的科系，或利用刪去法挑出理想的志願。

四得拋開分數迷思，傾聽內心的聲音：考生選填志願常會陷入分數窠臼，一則擔心高分低就，再則考量父母期望，反讓自己陷入迷惘。傾聽自己內心的聲音，不用在意分數高低，毋須盲從他人；只要善用自身優勢，依興趣能力選擇，則條條道路皆通羅馬。至於父母應是夢想的推手，而非扼殺天賦的殺手，只需從旁輔導建議，千萬別強勢主導；發掘孩子天賦，鼓勵孩子勇於逐夢，才是親子關係符碼。

在志願選填的關鍵時刻，建議考生多方請益，並與自己不斷對話，找出心中的夢公園。也呼籲家長適度鬆手，讓孩子能擇其所愛，探索自己的夢公園，領略不同的人生風景，逐步攀向夢想雲端。