大屋頂下／拭目以待總統就職演說（下） 籲賴清德直面中華民國

（續昨日）

三、賴清德必須用中華民國面對台灣：

我常說，台獨有兩個面向。一個面向是「外擊型台獨」。就是要對抗中共的「一中原則」，及衝撞國際的「一中政策」。然而，就國際言，美國迄今的「維持一中政策／反對任何一方片面改變現狀」並未改變，三不五時就宣示「不支持台獨」。國際間雖不乏有人樂見台灣鬧台獨，但七十幾年來根本聽不到半句公開正經支持台獨的正式官方政府宣示。對兩岸言，則台獨說，台灣人不是中國人，但十四億中國人卻指台獨是「數典忘祖的民族罪人」。當台灣由「民主燈塔／民族燈塔」變成「民族罪人」，兩岸關係遂成水火不容。以上，皆可見外擊型台獨沒有出路。

台獨的另一個面向是「內殺型台獨」，亦即以顛覆中華民國為目標。民進黨由黨外運動走來，一直操作「民主掩飾台獨／台獨偷換民主」的策略，因此演成了內殺型台獨。後來，雖已知不能在法理上顛覆中華民國，卻仍以台獨作為分化中華民國、撕裂台灣及操弄選舉的工具。甚至，台獨一直是民進黨內部路線鬥爭的符號，賴清德就說，「沒有台獨黨綱的民進黨將被其他政黨取代」；至此，台獨已成為民進黨進行內鬥及維持整合的工具。以上，就是「內殺型台獨」。

「外擊型台獨」沒有出路。於是，今天的台獨只剩下「內殺型台獨」。賴清德就任國家元首，必須思考：要繼續用內殺型台獨來面對台灣，或是改以中華民國來面對台灣？

台灣的政治問題在於「台獨是異議者及革命者的玩具／中華民國是執政者的責任」。民進黨以異議者及革命者起家，台獨當然玩得不亦樂乎，問題是扁蔡賴三人已出任五屆中華民國總統，必然已領悟台獨不是執政者的玩具，中華民國則是執政者無可旁貸的責任。否則，賴清德不會供認「沒有台獨路徑圖」。此一現象，我曾喻為「台獨的彼得原理」。

台獨是異議者及革命者的玩具。台獨否定中華民國，指中華民國為外來政權。例如，賴清德屢屢拜祭建造嘉南大圳的日據殖民者八田與一，在他眼中，蔣中正及蔣經國對台灣的功績似乎還不如八田與一，他不曾也不可能去拜祭蔣經國及蔣中正。這就是賴清德之輩以台獨為玩具的台灣史觀，他也希望所有的台灣人皆以這樣的台獨史觀來面對台灣。

然而，中華民國卻是執政者的責任。中華民國在台灣容有過失，卻顯有三大貢獻。①一九四九年以來護守台灣，使台灣未落入中共之手。②中華民國經過四十年的「反共／革新／保台」，使台灣透過「分期付款式的民主」及亞洲四小龍的積澱，蘊蓄了民主轉型的社會基礎。③一九八七年，由中華民國政府宣布解嚴及啟動兩岸交流，成就了「寧靜革命」的舉世典範，使台灣幸未淪為其他多數「顏色革命」那樣的朝野兩敗俱傷。台灣的政治敘事，不能只定格在二二八，也必須珍惜上述這些中華民國的正面紀錄，這樣的台灣史觀才是完整的，也才是正確的。賴清德的眼裡不能只見到八田與一，卻看不到蔣經國。

賴清德的「務實台獨／內殺型台獨」，不敢真正搞「台獨」，卻又要「務實」地掏空虛化中華民國。其主要的盲點是：

口口聲聲稱，台灣願與理念相近國家攜手捍衛自由民主。但是，卻不說明，他指的「台灣」是中華民國或台獨？這是典型的台獨話術。台獨的潛台詞是，只有台獨才是民主，也只有台獨才能代表台灣的主體性。但是，中華民國難道不能與理念相近國家攜手捍衛自由民主？中華民國難道不能代表台灣的主體性？何況，只有中華民國才能使兩岸和平發展，這是台獨完全辦不到的。

就大歷史看，八田與一只是一片小樹葉，賴清德不能一葉障目蔣經國與孫中山；台獨也只是一片小樹葉，賴清德不能一葉障目中華民國與大屋頂中國。

在兩岸戰略上，就台灣言，無論進退攻守，中華民國都比台獨有更大的腹地與縱深。

賴清德說「沒有台獨路徑圖」，又稱「依據中華民國憲法處理兩岸事務」（回答葛萊儀建議凍結台獨黨綱）；但是，他又說「中華民國憲法是神話、鄉愿與災難」。賴清德說「願與中國做朋友，不要做敵人」；但是，他的「務實台獨」卻與十四億人水火不容。

這些自相矛盾的言語，顯示賴清德仍然陷於「台獨是革命者的玩具／中華民國是執政者的責任」的徬徨錯亂之中，他明知搞不成「外擊型台獨」，但仍想操持「內殺型台獨」不放手。也就是說，他仍要用內殺型台獨來面對台灣，不願用中華民國來面對台灣。

回到本文討論的「三個面對」，賴清德應當思考：①面對世界及面對美國，應讓美國鷹派知道，中華民國是美中台三方的「護欄」與「底線」，台灣將以中華民國面對世界及美國。川普聲稱北約各國都要各自「付費」，唯台灣當然要為捍衛中華民國付出努力，但不會對國際兜售台獨，也沒有外國可藉挑唆台獨向台灣勒索收費。②面對兩岸，台灣願以中華民國作為兩岸的民主燈塔及民族燈塔，希望中共及十四億中國人珍惜及維護中華民國在「大屋頂中國／大屋頂中華」中的價值及意義。台灣不會將中國「東亞史化」，不會將台灣人「南島民族化」。會選擇與十四億同文同種的中國人和平競合，而無意以十四億中國人為敵人。③面對台灣，讓台灣回到中華民國與中華民國憲法，勿再用「內殺型台獨」撕裂台灣，勿再誤導台灣進入「夢遊式台獨」。

做為中華民國總統，賴清德不能再以台獨為玩具，而應以中華民國為責任。否則，必是台獨搞不成，卻毀了中華民國。左顧右盼，進退維谷，作繭自縛，兩頭落空。

賴清德的內殺型台獨必須從賴清德的一念之間解決。這一念之間，就是他究竟要以台獨或中華民國，來面對世界、面對兩岸及面對台灣？在此之前，賴清德自己必須直面中華民國與中華民國憲法，不可閃躲逃避，這才是「三個面對」的根本。

台灣的力量絕不在台獨，而在中華民國。愈「中華」，「民國」愈有力量。面對世界、面對兩岸、面對台灣，皆是如此。中華民國，一以貫之。

駐美代表俞大㵢最近接受美媒訪問說：「現在台灣人不談獨立了。你去台灣，沒有人談論獨立。」希望在五二○能聽到賴清德說：「台灣沒有人談獨立了，當然首先包括我在內。」