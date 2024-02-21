讓證據說話 平息金廈海域風浪

自賴清德當選新任總統後，兩岸關係每況愈下。一艘陸籍快艇越界闖入金門海域，遭金門海巡隊驅離卻翻覆釀成兩人死亡，事件愈演愈烈。兩岸惡意螺旋不斷攀高，已從單純的捕魚違規事件升高到政治層面。大陸官方宣稱廈金海域不存在「禁止、限制水域」，福建海警局也表明將開展常態化執法巡查行動，並強制登上金門遊艇臨檢，遊客驚嚇不已，金門海巡隊獲報也立刻前往護航，昨天大陸海監船更進入金門禁限制水域，未來金門海域引爆衝突的風險大幅升高。

該事件在兩岸網民激情互槓下，大陸官方態度愈趨強硬，片面打破兩岸長久以來建立的默契（漁民雖互有越界捕魚，雙方政府也多能自我克制）。如今在雙邊已無互信的情況下，若不積極設法降溫，未來雙邊軍警在帶著意識形態及輿論高壓情緒下執法，很可能擦槍走火。想讓事件平和落幕，兩岸政府不應再逞口舌之能，須拿出誠意和善意尋求解決方案，避免問題惡化到難以收拾的地步。

釐清真相是解決問題的先決條件，凡事需講證據，台灣官方既指控該快艇越界捕魚，就應拿出該船準備或正在下網捕魚，或在該船上發現漁具、漁網甚至漁貨的事證；還有既稱該快艇係為躲避查緝，快速蛇行導致船隻翻覆，理應提出證據，而非擦撞或惡意追緝所導致。而台灣海巡艇在看到大陸船隻翻覆、有人落水後，是否即刻進行救援，並有立即護送傷者至醫院急救的紀錄？這些都是台灣政府可以有所作為的。

若證實台灣官方在執法過程沒有過失，則大陸官方指控該事件是民進黨當局以粗暴和危險方式對待中國漁民的惡性事件說法，也就不攻自破；設若台灣方面在處理過程中確實有過當之處，也應該勇於承認，作出懲處、補救，並全面檢討修正現行針對大陸漁民越界捕魚的處理流程和方式，防杜類似不幸事件再度發生。

大陸罹難漁民家屬與相關官員，已於昨日赴金門處理後事，基於人道立場，我方應誠心回應家屬的質疑和關切，並盡速將人船送回大陸，國內媒體及網友也應該避免不必要的言行刺激，平添困擾。

政府當然有責任維護國內漁業資源，讓我國漁民能夠在自家海域安心捕魚。然而鑑於兩岸專屬海域多所重疊易起爭端，為避免擦槍走火，雙方政府應積極約束非法越界捕魚行為。過去台灣政府透過兩岸漁業協商，建立共同的處理平台及漁業糾紛緊急調處機制，成功化解兩岸漁業衝突危機。蔡政府不承認九二共識，使得兩岸關係空前惡化，讓過去辛苦建立的諸多溝通服務管道和協議瀕臨瓦解，兩岸緊鄰的海域已不再風平浪靜，甚至烏雲密布惡浪滔天。

兩岸合則兩利，未來應重啟相關溝通機制，並進一步透過共同進行漁業資源調查、養護、利用與管理等，發揮另類的共享經濟模式，讓兩岸漁民都能獲利，朝向和平相處與發展道路，才是兩岸人（漁）民樂見的結果！