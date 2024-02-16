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驅趕陸漁民生事故 兩岸雪上加霜

聯合報／ 張重玖／軍退（高雄市）
第九海巡隊將翻覆的大陸快艇拖回金門料羅碼頭，海巡署派專案小組參與調查，對船隻蒐證勘驗。記者蔡家蓁／攝影
第九海巡隊將翻覆的大陸快艇拖回金門料羅碼頭，海巡署派專案小組參與調查，對船隻蒐證勘驗。記者蔡家蓁／攝影

大陸漁船捕魚越界金門水域，遭海巡驅離追逐翻覆，二名大陸漁民死亡，令人遺憾。

戒嚴時期兩岸敵對，外島常為對岸漁船越界捕魚、炸魚感到困擾，防區海岸守備部隊大都採驅離射擊，碰到大量漁船集結越界，會派遣海龍部隊成功快艇前往警告驅離。慢慢地大陸漁民熟悉國軍人道主義不會傷人與船，就演變成躲貓貓。曾見過防區外海晚上燈火有如星空，數百艘漁船集結捕魚、炸魚、撈魚，駐海防部隊只能嚴密監控，防止挑釁肇事。

兩岸當下氛圍不是很好，又迸出大陸漁民在被驅離過程中溺斃的不幸事件，簡直就是雪上加霜。海巡人員不驅離越界大陸漁船會有失職守，驅離追逐屬常事，過去不曾發生事故；如今首次碰上大陸漁民溺水死亡，政府也該檢討是否有更妥適的海上驅離裝備與方法，以打消大陸漁民「今日驅離，明日再來」念頭。

防範擦槍走火是兩岸政府該做好的事，尤其當下若解讀錯誤，很容易引發軍事衝突。即將上任的務實台獨工作者，得謹慎處理兩岸事務，否則會把台灣帶入險境。建立「善的循環」能開啟兩岸和平之路，確保民眾生命安全。

台獨 海巡 漁民

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