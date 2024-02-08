停兩岸觀光 陷賴不義？

總統大選由代表民進黨的賴清德出線，兩岸情勢將趨於緊張或平緩，眾說紛紜。但在交通部觀光署甫宣布對陸觀光團停擺的訊息中，可確定「不存樂觀發展態勢」。政府原已宣布三月一日後台灣民眾可參團至大陸觀光，現春節前卻政策急轉彎，觀光署以「由於中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式，因此即日起停止招攬前往中國大陸旅行團」。

站在執政黨高度，政府以「禮尚往來」為據，認定大陸當局對於台灣開放觀光的善意未對等回應，現又加上「M503航路運行改變」為梗，執政黨借題發揮，斷絕至今尚未正式開團成行的台人赴陸旅遊。若是交通部觀光署新政策係個別單位獨立作業，或不致影響兩岸五二○之後的情勢，惟牽涉兩岸政策必係更高層之陸委會和總統府國安單位介入，且賴尚未就任即政策轉彎中止團客觀光，究係賴之本意或係陸委會等體察上意（蔡英文），讓賴在上位前即面臨兩岸情勢緊繃，亟待後續觀察。

選前賴清德曾表示，是大陸單方面關閉了兩岸溝通的「大門」，如他當選，將成為兩岸交流的一個「機會」。國台辦發言人則以民進黨未回到九二共識，批評賴為「顛倒是非、痴人說夢」。而大陸當局對於台灣新人事一貫有「聽其言、觀其行」之傳統，雖賴尚未正式掌舵，但台方卻宣布大陸觀光停擺，陸方絕對很難視之為賴會改變「務實台獨工作者」立場與陸方進行善意交流。因之，賴清德若真有意與陸方改善關係，大陸觀光政策可說是其上任前，舊政府對陸方開出的臨別一砲，賴絕對不可等閒視之，放任現任政府對陸機構自由發揮，而影響其上任後對大陸全盤布局。

賴清德在競選時曾公開表示，「願在互利、尊嚴、對等、沒有先決條件下，與對岸展開對話，創造和平共榮」。現對話尚未展開，觀光署即關上台人組團赴陸觀光大門，若賴之政策目標希望「兩岸民眾觀光交流就此中斷」，則觀光署先著一鞭，未來官位可保；但若賴不欲兩岸延續蔡之「仇中」路線，希冀「兩岸和平共榮」，則此轉彎之觀光政策必須重新思考，不可不做改善或補救。

國父孫中山先生曾說「政治是管理眾人之事」。從政者念茲在茲的應是「風調雨順、國泰民安」，風調雨順要看老天爺，能否安居樂業就是執政者本事。三年疫情讓觀光旅行業者如大旱望雲霓，開展大陸觀光業務對台灣旅行業者之業績大有助益；開放觀光可讓兩岸民眾交流，增加相互了解，絕非壞事。

陸方後續是否開放，並非操之在台，而台灣觀光署收回「開放組團赴陸旅遊」的橄欖枝，究竟是將「大陸」或「賴清德」一軍，陷誰於不義？殊堪深思！