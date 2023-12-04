科技．人文聯命講座／追求社會共融 「為成功付費」

既能為社會創造正⾯影響也能創造利潤的「影響力投資」，已是國際顯學。更公益化的兩個概念「影響力優先投資」及「公益創投」，強調藉由新的融資及投資模式，吸引社會影響力投資人，透過公部門與私部門協作，一起解決社會問題。與一般人較熟知的ＥＳＧ責任投資或永續投資不同，既是「公益」，影響力優先投資及公益創投並不追求商業獲利，以投資取代捐贈，更有效率擴大對社會的正向影響。

影響力優先投資及公益創投主要是透過「為成功付費」（Pay for Success, PFS）與混合融資等方式來達成目的。一方面提供誘因吸引新的社會影響力投資人投入資金，減輕政府財政負擔；另方面也以投資取代補助，公私合作提高效益。

「為成功付費」與混合融資，在國際上已是重要的社會創新經濟趨勢，英國、美國、澳洲、韓國、香港、日本、新加坡、印尼及歐盟許多國家都在推動與執行相關計畫，投入更生人服務、家庭兒童照護、長者照顧、慢性病防治、青少年教育、減少歧視、身心障礙就業…等社會問題。

例如由新加坡經濟發展局及淡馬錫信託基金支持的非營利組織「Tri-Sector」，近年來就積極協助亞洲國家導入為成功付費與混合融資，透過創新模式克服可能會遭遇的法規或政策障礙。在傳統的社會影響力債券模式部分，Tri-Sector擔任中介，由影響力投資支持者投入先期資金，非營利組織為受過高等教育的自閉症身心障礙者提供職訓與職缺，減緩就業困難，經由第三方評估成效後，政府及慈善機構再給予投資者資金回報。

另種創新方式，是運用「社會影響力擔保」（ＳＩＧ）模式，由政府負擔初期資金，社會影響力投資人提供擔保金，成效若達標就不須支付給政府，未達標時則須支付。其中的吸引力在於擔保人可使用同一筆資金為多個ＳＩＧ提供擔保，挹注不同專案；同時在ＳＩＧ啟動前，資金不需被動用，擔保人仍保有財富成長的機會。Tri-Sector即是以ＳＩＧ模式來推動中斷就學就業的青年重新融入社會的專案。

還有一種是「成果放大投資」的新模式，同樣是政府為成功付費，但並非把利潤付給出資的影響力投資者，而是在成效達成時承諾以更長期的資金投入專案，創造更大的社會影響力。例如Tri-Sector推動的新加坡家戶經濟援助專案中，出資的影響力投資人渣打銀行並不尋求回收資金，成效達成時，由政府淡馬錫信託基金投入更多資金到此專案中。

除此之外，Tri-Sector在印尼也協助設計出「混合融資技術援助基金」，藉由導入公益資金來補充私募資金，增加專案的投資潛力，吸引更多不同的投資人投資自然氣候解決方案。

近年來行政院也致力推動社會創新政策，鼓勵公私協作共同解決社會環境難題，值得肯定，也為導入「為成功付費」與混合融資創造了良好條件。然而面對氣候變遷、少子化與超高齡社會不斷帶來新的結構性問題，以多面向的融資與投資創新模式，鼓勵影響力優先投資及公益創投的大步發展，才能以更多有彈性的解方，邁向社會共融的永續前景。（作者為中國文化大學永續創新學院院長）