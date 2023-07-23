台海寒冬待解 期待兩岸青年送暖

在馬英九基金會的邀請下，卅七位大陸師生訪問台灣，展現兩岸民間久違的熱絡，也讓雙方看到友好的善意一直都在，只是被政治迷霧所湮沒，和平更需靠積極主動來創造契機。

兩岸民間來往如今被迫打回原形，從頭開始，令人感慨。而為兩岸交流撬開大門的，是彼此的「○○後」青年，不同於盲目抗中的「太陽花」世代，台灣「○○後」新世代有著不具思想包袱的大陸觀，意味著兩岸關係新時代或將來臨，寄希望於兩岸青年世代彼此送暖。

然而，兩岸關係的小氣候，依舊受中美關係大氣候所牽制，非一朝一夕能輕易解套。台海情勢惡化至此，固然拒不承認「九二共識」的蔡政府有責任，但客觀條件上，也受到美國為遏制中國崛起、挽救其帝國餘暉，頻密打出「台灣牌」尋求中美「脫鉤」的影響，致使「親美抗中保台」如此空虛的口號，竟能登上台灣主流意識形態的神壇。

中國崛起、美國衰落帶來的世界格局變化，令中美的結構性矛盾愈演愈烈。不過雙方至今仍在嘗試摸索管控分歧的可能。日前，逾百歲的美國前國務卿季辛吉訪華，令人想起其五十餘年前所開啟的一次地緣政治巨變，促成尼克森打破冷戰藩籬，踏上中國土地簽署了《上海公報》。其歷史與現實意義，莫過於促使中美關係因為「一中」框架的正式形成而發生了質變；台灣問題在國際間的認知與對待，亦因此進入了「一中」時刻，至今依然是台灣爭取國際空間繞不過的政治現實。

季辛吉此次訪華，受到北京以「老朋友」的高規格接待。對處於地緣政治風暴中心的台灣而言，尤其不能等閒視之。特別是二○二四年總統大選這個近在眼前的變數，各陣營參選人在兩岸問題的說法，無論進或退，其實都體現了兩岸戰爭與和平之選擇，無形中已成為台灣未來何去何從的主導要素。

如今大陸師生走訪台灣，以及此際季辛吉在北京受習近平會見，地緣政治的大小氣候同時發揮作用，對台灣具有高度的啟發意義。中美關係不必然會走向「修昔底德陷阱」的結局，而兩岸關係也不必然永遠是打不開的死結，關鍵在於如何跳脫出民粹政治的意識形態操弄，務實理性地回到歷史遺留下來的連結基礎。

甫逝世的台大政治系名譽教授許介鱗，在其遺著《台獨脈絡記》呼籲台灣政黨官員應擺脫「恃美反中」的心態，看清中國崛起的現實，此為一位良心知識分子的勇敢諍言。兩岸青年已送來暖意，台海如何走向春暖花開，解決的鑰匙其實一直握在台灣人自己的手中。