聯合報社論／民進黨二○二八魔咒：莫逐燕，逐燕上帝畿

《明史．五行志》記載，建文初年，坊間有道士吟唱歌謠：「莫逐燕，逐燕日高飛，高飛上帝畿」，走著唱著就不見了，但「逐燕上帝畿」卻成為燕王靖難之讖。二○二八年的台灣大選，「逐燕上帝畿」是否再度一語成讖，恐成民進黨的政治魔咒。

明太祖朱元璋傳位給建文帝朱允炆，朱允炆為求政權穩固，大力削藩，中央與地方決裂，燕王朱棣發動靖難之役，起兵奪位，登基為永樂皇帝。朱棣的正反評價不一，但其雄才武略也締造歷史留名的永樂盛世。建文帝急躁削藩，激化矛盾，遂有里巷歌謠警示禍亂徵兆。

回到六百多年後的台灣。這次大選，藍白合破局，助攻民進黨破天荒完成三度執政，但有別於蔡英文總統完全執政，民進黨總統當選人賴清德只贏得「半壁江山」；超過六成選民希望「下架民進黨」，即將上路的賴政府，面對少數統治的殘局，備受挑戰。

民進黨雖拿下中央執政，但國民黨成為國會最大黨，顯示民眾不放心民進黨繼續執政，需要更強烈的國會監督，但又不是完全信任國民黨，因此代表第三勢力的民眾黨總統候選人柯文哲崛起，分裂的國會反映分裂的民意，埋下政局動盪的變數。

國民黨在立委席次多所斬獲，特別是翻轉中台灣，藍綠立委席次從原本二比六，扭轉為六比二，國民黨變成絕對優勢，一路推動「立委藍白合」的台中市長盧秀燕扮演關鍵角色。

總統大選時，賴清德在台中輔選時曾說，他在行政院長任內核定台中捷運藍線，可惜後來盧秀燕改變路線，還改到「有力人士」的家附近，實在讓人很失望；賴清德劍指圖利中二選區的顏家。盧秀燕聯手中台灣百里侯，重砲反擊中央「卡台中建設」。看到民意反彈，賴清德後來改口，開支票高喊「當選後台中捷運延到南投」，但又被南投縣長許淑華反酸，蔡總統八年前就說中捷要拉到南投，為何至今不做？

「賴神」大戰「燕子」的結果，國民黨立委當選人顏寬恒如願上演「王子復仇記」，連民眾黨的蔡壁如都差點扳倒民進黨老將、立法院副院長蔡其昌。這些背後都要歸功於盧秀燕精準掌握民意，不僅奠定「中霸天」地位，更讓盧秀燕成為藍營二○二八挑戰賴清德的熱門人選。

行政院選後進入看守內閣狀態，盧秀燕廿五日專程北上出席選後首次行政院會，她當面向行政院長陳建仁喊話，希望中捷藍線及綠線延伸、海線雙軌高架化能在農曆年前核定，才能討論橘線延伸南投，「希望中央給中彰投一份新年禮物。」

盧秀燕挾龐大民意而來，陳建仁正面回應，政院一直支持地方發展，將有條件核定相關計畫，希望透過中央和地方合作，農曆新年前能有好消息。經過這次大選教訓，民進黨政府暫時不敢繼續卡燕，否則恐將「逐燕日高飛，高飛上帝畿」。

里巷歌讖志異，未可盡信。但《舊唐書．魏徵列傳》：「以史為鏡，可以知興替。」時空環境固然不同，蔡政府民主獨裁、政府機關宛如東廠，卻不免讓人聯想到大明封建王朝；如今聲稱延續蔡英文路線的賴政府即將接棒，令人不敢恭維，二○二四大選剛落幕，二○二八已狼煙四起。

而國民黨敗選殷鑑不遠，盧秀燕固然是總統熱門人選，但她現在仍是台中市長，朱元璋稱帝前「高築牆，廣積糧，緩稱王」是最好的借鏡，四年後的總統大選似近亦遠，任何有志大位者都不該好高騖遠。燕子不急於變燕王，務實做好眼前的市政成績，築牆、積糧，才是「燕高飛」的基礎。