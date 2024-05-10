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中國打擊外匯違法犯罪 罰沒逾77億元

中央社／ 台北10日電

中國國家外匯管理局與公安部今天公布打擊外匯違法犯罪結果，自2020年以來查獲透過地下錢莊非法買賣外匯，計處罰沒入人民幣逾17億元（約新台幣77億元，下同），強調今年持續防範跨境資金流動風險。

綜合中國媒體報導，中國國家外匯管理局與公安部10日聯合召開打擊外匯違法犯罪工作推進部署會議，總結2020年以來打擊外匯違法犯罪工作成效。

據報導，近年來上述兩部門聯合破獲匯兌型地下錢莊刑事案件數百起，查處透過地下錢莊非法買賣外匯的企業和個人逾4000名，罰沒款逾17億元，有力震懾違法犯罪分子。

中國外匯管理局及公安部稱，今年是中華人民共和國成立75週年，也是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，要嚴格執法、敢於亮劍，持續健全匯警合作機制。

兩部門還稱，要集中力量打擊職業化外匯違法犯罪集團，精準打擊重大案件，務求長效長治，持續防範跨境資金流動風險，堅決捍衛國家經濟金融安全。

除了打擊外匯違法犯罪，中國外匯管理局公布，今年第1季，對中國股權性質直接投資凈流入達190億美元（約新台幣6210億元），其中新增資本金流入210億美元，指這顯示外資對在中國營運保持總體穩定。

公安 地下錢莊 外匯

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