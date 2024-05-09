指特斯拉正加大在大陸裁員力度 彭博社：一些員工已被送出工作場所

美國電動車巨頭特斯拉據報正加大在中國大陸的裁員力度，以應對電動車市場越來越激烈的競爭。

彭博社5月9日引述知情人士報導，新一輪裁員在本周早些時候開啟，涉及特斯拉上海超級工廠的一系列部門，包括客戶服務人員、工程師、生產線工人和物流團隊。

目前還不清楚這一輪裁員會影響多少人，也不清楚對特斯拉在中國大陸的業務有什麼影響。特斯拉駐中國代表沒有立即回應置評請求。

其中一名知情人士透露，大部分被解僱的員工將獲得相當於每工作一年可獲得一個月工資的補償金，外加三個月工資。一名知情人士說，一些被解僱員工已被管理人員護送出工作場所，一些人則乘坐班車成群離開。

全球電動汽車需求的放緩促使特斯拉開展有史以來最大規模的裁員，特斯拉上月已宣佈將在全球裁員超10%員工。在中國大陸，比亞迪等競爭對手的激烈競爭和疲弱的消費者信心更進一步影響特斯拉的銷售。

乘聯會數據顯示，儘管中國大陸新能源乘用車的整體市場增長33%，4月份特斯拉上海廠的發貨量卻下降了18%。

據彭博社估算，今年第一季度，特斯拉在中國的市場份額從去年同期的10.5%縮減至7.5%左右。