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大陸半導體業緊追南韓

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

韓媒報導，美國持續打壓並未削弱大陸產業競爭力，反而讓大陸在智慧手機和顯示器領域展現出實力，超越南韓，連大陸半導體領域也正緊追南韓。有南韓業內人士感嘆，「南韓智慧手機和顯示器已輸給大陸，只剩下半導體產業了。」

南韓亞洲時報報導，目前在大陸智慧手機市場上，南韓品牌已經大幅落後於大陸本土品牌。市調機構IDC數據顯示，今年第1季，南韓三星在大陸折疊手機市場占有率僅為5.9%，相比去年11%下降了一半，市場上排名跌至第五位。

其次，在有機發光二極體（OLED）面板市場上，大陸企業的表現也已經超過南韓。根據CINNO Research數據，今年第1季大陸企業在全球中小型OLED市場的出貨量占比為53.4%，較去年第4季的44.9%增長了8.5個百分點。這是大陸首次在中小型OLED市場上超越南韓。

此外，在尖端半導體領域，雖然大陸目前與南韓還有一定的差距，但大陸已經顯示出明顯的增長勢頭。市調機構TrendForce預測，到2027年，大陸將占據該市場的三分之一。而隨著大陸半導體市場的持續增長，南韓相關企業在大陸市場的影響力將逐步減弱。

報導分析，在中美戰略競爭背景下，大陸政府已推動境內產業的發展，這與最初的預測不同。

半導體 南韓 越南

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