近百家企業赴港 IPO
港股IPO市場有望反彈，據統計，今年以來在港交所遞交IPO申請的企業已有94家，其中盛禾生物、汽車街等五家已通過聆訊等待發行，還有74家待審「處理中」，15家等待進展。近期包括大陸知名家電龍頭美的集團、吉利旗下網約車平台曹操出行都已向港交所遞表。
國際金融報引述數據顯示， 去(2023)年受市場情緒和經濟環境影響，港交所迎來70家IPO新上市公司，相較2022年減少了19家；首發募資金額為448.67億港元，年減57%，創下近十年新低。
大陸證監會在4月中旬推出五條對港合作措施，其中便包括支持大陸行業龍頭企業赴港上市，拓寬滬深港通機制，助力香港鞏固提升國際金融中心地位。這也意味陸企赴港上市將成趨勢。
香港特首李家超近日公開提到，大陸龍頭企業到香港上市，為香港IPO市場注入更多活力。港交所正在審批的上市申請近100家，已經在大陸監管機構申請備案到港上市的也有幾十家。
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