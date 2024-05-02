中國救房市 城市去庫存成主旋律

中國房地產景氣低迷不振，官方出手管控地方土地供應，近日公布「商品住宅去化週期逾36個月，暫停新增商品住宅用地出讓」，41城市面臨壓力；顯示去庫存成為地方政府政治主旋律，房子賣不掉，也無法賣地增加收入。

中共中央政治局4月30日召開會議，要求確實做好「保交房」，保障購房人合法權益。且要結合房地產市場供求關係的新變化及民眾對優質住房的新期待，統籌研究「消化存量房產」和「優化增量住房」的政策措施。

中國自然資源部同日隨即發布文件「關於做好2024年住宅用地供應有關工作的通知」，要求嚴格落實對應去化週期的住宅用地供應機制，遏制部分城市住宅用地供應不合理增長。其中，商品住宅去化週期超過36個月的城市，應暫停新增商品住宅用地出讓。

自然資源部強調，針對商品房去化週期和土地存量作出進一步部署，要求各地在年內實施供地的過程中，嚴格對照最新的商品住宅去化週期，及時調整商品住宅用地供應量。

中國房地產景氣持續低迷不振之際，官方此舉顯示去庫存已成為地方政府政治主旋律，房子賣不掉，也無法賣地增加收入。

目前，中國官方並未直接公布去化週期超36個月的城市名單，但有機構統計，目前有41個城市去化週期超36個月，其中三四線城市居多。

據上海易居研究院統計，目前韶關、西寧、舟山、洛陽、哈爾濱、嘉善、晉江、泉州、唐山和江陰，此類城市去化週期普遍超過3年的水平。此外，去化週期超36個月的城市還包括福州、武漢等。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，目前房地產當務之急是給海量的中古屋庫存「洩洪」。因為中古屋掛牌量、交易量都比新屋高。

鏡鑑諮詢創始人張宏偉建議，為了進一步去庫存，各個地方在保障性住房、保租房籌建籌備時，建議各地保租房平台公司（主要是城投、地方國企）更多去購買開發企業的存量商品房，或者普通百姓手中的存量房，這樣既消化了市場當中的庫存，也起到了快速籌建保障性住房目的。